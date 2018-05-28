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Володимир Мілов
Володимир Мілов
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В стране песец, перспективы никакой, а они там обсуждают Макрона

17.2тЧитать новость на русском

У нас самая тупая часть населения это не та, которая живет на пару тысяч рублей в месяц в деревне, а та, которая работает "топ-менеджерами", "аналитиками" и "журналистами" и ездит на всякие петербургские там с*аные форумы.

В стране песец, "рост" дутый, перспективы никакой, а они там обсуждают, что сказал Макрон и какие "инвестконтракты" подписала очередная "Газпромсельхознефть" с очередным "Газпромсельхозбанком". И это типа событие, куча фоток, черная икра с кофе-брейков в инстаграме. И помоечный этот бессмысленный форум обсуждается на все лады.

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А вот люди, которые живут в деревне на пару тысяч рублей в месяц, гораздо умнее всей это гламурной тусы, потому что они по форумам не ездят, и им может и задурило телевидение голову Путиным, но реальную экономическую ситуацию в стране они ощущают куда лучше, чем вся эта нагламуренная тусовка.

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Автор
Володимир МіловВолодимир Мілов
Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Персоны
Еммануель МакронВолодимир Путін
Место
Росія
Объект
Росія
Источник
Источник:Facebook Владимира Милова
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