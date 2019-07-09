В сто тисяч разів вище норми: в Норвезькому морі виявили витік "радянської" радіації

У Норвезькому морі виявили витік радіації на місці загибелі радянського атомного підводного човна K-278 "Комсомолець".

Як передає місцевий телеканал ТV2, дослідники судна "GO Sars" взяли проби води з вентиляційної труби на підводному човні.

Вони встановили, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації в чистій морській воді. При цьому вони взяли три проби, в двох інших показник був у нормі.

Всі зразки ще пройдуть додаткову перевірку. При цьому стверджується, що витік радіації не загрожує рибальству в цьому районі.

К-278 "Комсомолець" затонула 7 квітня 1989 року після пожежі. На борту перебували 69 осіб, 42 з них загинули. Реактор підводного човна заглушили, але в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den sank i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російських територіальних водах у Баренцевому морі під час пожежі 1 липня загинули 14 моряків-підводників. Займання сталося на науково-дослідному глибоководному апараті.

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