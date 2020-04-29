У США модифікували маску для підводного плавання в захисну для використання медиками при контакті з хворими на COVID-19.

Маска створена за допомогою 3D-принтера, і повністю адаптована для роботи медпрацівниками, повідомляє DailyMail.

Pneumask поєднує в собі модифіковану маску для снорклингу з вентиляційним отвором і фільтром медичного призначення, щоб допомогти медичним працівникам дихати безпечним фільтрованим повітрям при лікуванні пацієнтів з COVID-19.

Маску для підводного плавання перетворили в захисну DailyMail

DailyMail

Маски також оснащені невеликим мікрофоном і динаміком, які посилюють голос медпрацівника, щоб їх було легше зрозуміти. Він також може підключатися до зовнішніх динаміків за допомогою бездротової технології Bluetooth.

Виробництво однієї маски обходиться в 40 доларів. На даний момент близько 1500 масок були безкоштовно роздані в лікарні Алабами, Флориди, Каліфорнії, Іллінойсу і Нью-Йорка. У найближчі тижні планується поставити ще 7000. Довгострокова мета полягає в тому, щоб створити 50 000 масок.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, викидати використані маски і рукавички не варто, тому що це може бути небезпечно для оточуючих і засмічує навколишнє середовище.