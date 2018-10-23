У США намагалися підірвати мільярдера Сороса

Відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали в поштову скриньку вибуховий пристрій.

Як пише Reuters, посилаючись на New York Times, вибухівку виявили в понеділок, 22 жовтня, у скриньці біля будинку фінансиста в Нью-Йорку.

Правоохоронці отримали повідомлення про підозрілий пакет приблизно о 15:45 за місцевим часом.

"Співробітник резиденції відкрив пакет, виявивши те, що, здавалося, було вибуховим пристроєм", — йдеться у заяві поліції.

Співробітник відніс пакет у лісосмугу і викликав поліцію. Фахівці саперної служби прибули й підірвали його. Сороса ж у цей час не було вдома.

Нагадаємо, що 88-річний Сорос давно піддається нападкам з боку правих у США і Європи. Зокрема, з боку уряду Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Фонд Сороса в Будапешті оголосили "іноземним агентом". Через це було прийнято рішення про переведення будапештського офісу фонду в Берлін. Уряд Угорщини звинувачує Сороса, зокрема, у сприянні нелегальній міграції у країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ відзначилися фейком про Сороса.