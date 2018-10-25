Breaking News из США. Ведущие американские телеканалы прервали обычные передачи в среду утром. Из новостного пространства исчезли все новости кроме одной.

В среду утром секретная служба США, охраняющая ныне действующих и всех бывших первых лиц государства, обнаружила взрывные устройства в почтовых пакетах, направленных на домашние адреса бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне, бывшего президента Билла Клинтона и его жены Хиллари в Нью-Йорке. Также в среду утром аналогичное взрывное устройство было обнаружено в почтовом пакете, пришедшем на домашний адрес Джорджа Сороса в Бедфорде, штат Нью-Йорк.

Чуть позднее, в 10-25 утра, аналогичное взрывное устройство было обнаружено в почтовом пакете, пришедшем на адрес нью-йоркского офиса CNN, причем адресован этот пакет был бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Нью-Йоркское бюро CNN (откуда ведется более половины передач телеканала), находящееся в небоскребе Time Warner в Нью-Йорке, эвакуировано вместе со всем небоскребом.

На пакете направленном по адресу Джорджа Сороса был обратный адрес члена Палаты Представителей от демократической партии Дебби Васерман Шульц. Очевидно, что это провокация, поскольку выяснилось, что и сама Васерман Шульц сегодня же получила точно такой же пакет с взрывным устройством на адрес своего офиса в Санрайсе во Флориде (в пригороде Майами).

Только что аналогичный пакет со взрывным устройством обнаружен в почте, направленной бышему генеральному прокурору США (2009-2013) Эрику Холдеру.

Позволю себе комментарий. Когда первое лицо государства изо дня в день, особенно в течение последнего месяца, повторяет, что демократы - это дьяволы, что пресса - враг - американского народа, что Обама и Клинтоны виновны во всех бедах, что Сорос финансирует наплыв в страну нелегальных иммигрантов, то, что произошло сегодня, не может быть неожиданностью. Это сколь закономерно, столь и глубоко печально.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Хакаби-Сандерс осудила попытку сегодняшних террористических атак. Более внятно ее только что осудил вслух вице-президент Пенс, заявивший, что "это совершенно неприемлемо для Америки" и обещавший, что те, кто организовали эту атаку, будут найдены и привлечены к ответственности. А президент молчит. Видимо, готовится к очередному предвыборному митингу и предвкушает очередную встречу со своим кремлевским партнером, которая состоится 11 ноября.