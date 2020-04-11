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12 квітня • оновлено в 02:41
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Алліен Франк
Алліен Франк
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В США можно сделать самому тест на коронавирус не выходя из машины

2.6т
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Российские пропагандисты, засевшие в американской Фейсбук и распространяющие всякого рода чушь об Америке сегодня сконцентрировались на коронавирусе и на ужасах, происходящих в Штатах. Все они, безусловно, в Америке никогда не были и знают о ней лишь по методичкам.

Одна из фальши, распространяемой ими - это недоступность пройти тест на вирус для простых граждан США - тест стоит до $900 и никому, практически не по карману.

Мы, как простые граждане США, решили пройти тест с женой вчера. Тест - drive through, не выходя из машины ты берёшь мазок сам у себя и через минут 20 получаешь результат - сначала по телефону, а затем его кладут тебе под стеклоочиститель, никакого ни с кем контакта. Правда, весь процесс занял 2,5 часа - с момента нашего подъезда туда и до получения результата на бумаге.

Итак, в штате Массачусетс, так же как и в нескольких других, можно абсолютно бесплатно, не выходя из машины, провериться на коронавирус. А в Фейсбук русские уроды могут пойти в ж*пу.

В США можно сделать самому тест на коронавирус не выходя из машины

Facebook Аллиена Франка

В США можно сделать самому тест на коронавирус не выходя из машины

Facebook Аллиена Франка

В США можно сделать самому тест на коронавирус не выходя из машины

Facebook Аллиена Франка

В США можно сделать самому тест на коронавирус не выходя из машины

Facebook Аллиена Франка

В США можно сделать самому тест на коронавирус не выходя из машины

Facebook Аллиена Франка

Пы.Сы. Забыл - оба теста вернулись негативными, можно снова целоваться!:)

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Автор
Алліен Франк Алліен Франк
Місце
США
Джерело
Джерело: Facebook Аллиена Франка
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Хороший результат! Поздравляю! А на идиотов забей! Это не лечиться и тест делать не нужно!
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