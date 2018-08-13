Глупые идеи заразительны, а потому и не удивительно, что не успел Путин заикнуться об отказе от доллара как основной резервной валюты, как его поддержали все кому не лень, от высоких чинов, до самых низких низов. А вводимые против РФ санкции лишь возбудили этот ажиотаж, вокруг кристальной чистоты безрассудства.

Так, министр финансов РФ Антон Силуанов намедни заявил, что РФ не только продолжит избавляться от вложений в ценные бумаги США, но и рассматривает вариант отказа от международных расчетов в долларах.

Что же, очень важные и, возможно, исторические заявления нынче поступают из РФ. Ведь и вправду, Россия рекордно сократила свои вложения в американский госдолг, изъяв $79 млрд. из ценных бумаг США. Правда, сделала это Москва, опасаясь того, что эти деньги могут быть заморожены в случае введения нового пакета санкций. Кроме того, $48 млрд. от этой суммы осело на иностранных депозитах, а вовсе не в российских банках. То есть, они продолжают приносить прибыль в валюте.

Что же до взаиморасчетов в национальных валютах, то это очень интересное предложение. Прямо таки удар по доллару! Ведь, например, торгуя с Венесуэлой, Россия будет получать за товар в 70 рублей аж целых 3,3 миллиона боливар… То есть, 3,4 млн боливар… То есть 3,5 млн боливар… В общем, не важно, главное, что много, очень много боливар!

Собственно, как бы там ни было, а этот ветер перемен в российской экономике мне очень нравится. Особенно если Кремль возьмется дружно за руки с Ираном, Турцией и Китаем и все вместе начнут плыть против течения гиперинфляции.

Вот только не совсем понятно, для чего Минфин РФ накануне введения санкций панически скупал, скупает и явно будет продолжать скупать доллары. Хотел нанести сокрушительный удар по “ничем не подкреплённой” нацвалюте США? Возможно, но пока, этим утром “деревянный” добрался до отметки 69 рублей за $1.

В общем – в добрый путь, по дорожке ускоренного экономического суицида!