Росія виставила рахунок Італії за "гуманітарку" і попросила скасувати санкції

В Росії просять Італію допомогти зі скасуванням європейських санкцій. Місцеві ЗМІ називають цей жест "виставленим рахунком" за допомогу в боротьбі проти пандемії коронавірусу.

Текст звернення від імені депутата російської Держдуми, голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького на ім'я його колеги з партії "Рух п'яти зірок" Віто Петрочеллі опублікувало видання Linkiesta.

Лист датується 27 квітня і він пересланий послом Кремля в Італії Сергієм Разовим. У документі росдепутат Слуцький ще раз нагадує Риму про надану Москвою допомогу в боротьбі проти COVID-19. При цьому головний посил звернення стосується необхідності зняття санкцій з Росії.

"Хотів би висловити жаль у зв'язку з тим, що не вдалося досягти консенсусу на майданчику Генеральної Асамблеї ООН щодо внесеного РФ проєкту Декларації про солідарність у боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції", – пише Слуцький. Йдеться про події в кінці березня, коли Володимир Путін запропонував тимчасово скасувати антиросійські санкції для якіснішої боротьби проти коронавірусу. Країни ЄС та США йому відмовили.

Леонід Слуцький 24СМИ

Також у листі Слуцький додав: "Країни Заходу, які назвали себе демократичними, наклали різного роду санкції майже на третину населення земної кулі й не мають наміру їх послаблювати на тлі боротьби з коронавірусом. Подібна антигуманна лінія ускладнює отримання якісної медичної допомоги для громадян таких країн, як Іран і Венесуела, а також не сприяє ефективному відновленню національних економік, зокрема держав європейського континенту".

"Зі свого боку Російський фонд миру продовжить надавати допомогу державам, які постраждали від епідемії COVID-19", – закінчує лист депутат. До слова, сам Леонід Слуцький також перебуває санкційному списку і не може відвідувати як США, так і країни Європейського Союзу.

У супровідній частині листа посол Росії Разов просить італійського депутата Віто Петрочеллі донести позицію Москви до сенаторів.

Звернення посла Linkiesta

Як розповіла OBOZREVATEL італійка українського походження Наталія Гебріч, на офіційному рівні в Італії не обговорюється ідея якось вплинути на зняття санкцій проти РФ. Так, місцеві ЗМІ про це нічого не повідомляють: "Поки це лише слова. У партії "Рух п'яти зірок" немає такого впливу в країні, щоб мати можливість серйозно просувати ідею зняття антиросійських санкцій".

Важливо зазначити, що в Італії деякі ЗМІ сприйняли цей лист як спробу виставити рахунок за гуманітарну допомогу. Про це зокрема пише і Linkiesta, яка спеціалізується на розслідуваннях.

А журналістка Катерина Саділова, яка проживає в Італії, але пише для відомих українських медіа, наголошує, що лист надіслано на ім'я Петрочеллі – прихильника політики Росії у Європі. Італійський депутат часто відвідував Росію і Казахстан, а також ніколи особливо не приховував симпатії до Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL: