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3 травня • оновлено в 23:02
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Росія виставила рахунок Італії за "гуманітарку" і попросила скасувати санкції

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В Росії просять Італію допомогти зі скасуванням європейських санкцій. Місцеві ЗМІ називають цей жест "виставленим рахунком" за допомогу в боротьбі проти пандемії коронавірусу.

Текст звернення від імені депутата російської Держдуми, голови комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького на ім'я його колеги з партії "Рух п'яти зірок" Віто Петрочеллі опублікувало видання Linkiesta.

Лист датується 27 квітня і він пересланий послом Кремля в Італії Сергієм Разовим. У документі росдепутат Слуцький ще раз нагадує Риму про надану Москвою допомогу в боротьбі проти COVID-19. При цьому головний посил звернення стосується необхідності зняття санкцій з Росії.

"Хотів би висловити жаль у зв'язку з тим, що не вдалося досягти консенсусу на майданчику Генеральної Асамблеї ООН щодо внесеного РФ проєкту Декларації про солідарність у боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції", – пише Слуцький. Йдеться про події в кінці березня, коли Володимир Путін запропонував тимчасово скасувати антиросійські санкції для якіснішої боротьби проти коронавірусу. Країни ЄС та США йому відмовили.

Леонід Слуцький

Леонід Слуцький

24СМИ

Також у листі Слуцький додав: "Країни Заходу, які назвали себе демократичними, наклали різного роду санкції майже на третину населення земної кулі й не мають наміру їх послаблювати на тлі боротьби з коронавірусом. Подібна антигуманна лінія ускладнює отримання якісної медичної допомоги для громадян таких країн, як Іран і Венесуела, а також не сприяє ефективному відновленню національних економік, зокрема держав європейського континенту".

"Зі свого боку Російський фонд миру продовжить надавати допомогу державам, які постраждали від епідемії COVID-19", – закінчує лист депутат. До слова, сам Леонід Слуцький також перебуває санкційному списку і не може відвідувати як США, так і країни Європейського Союзу.

У супровідній частині листа посол Росії Разов просить італійського депутата Віто Петрочеллі донести позицію Москви до сенаторів.

Звернення посла

Звернення посла

Linkiesta

Як розповіла OBOZREVATEL італійка українського походження Наталія Гебріч, на офіційному рівні в Італії не обговорюється ідея якось вплинути на зняття санкцій проти РФ. Так, місцеві ЗМІ про це нічого не повідомляють: "Поки це лише слова. У партії "Рух п'яти зірок" немає такого впливу в країні, щоб мати можливість серйозно просувати ідею зняття антиросійських санкцій".

Важливо зазначити, що в Італії деякі ЗМІ сприйняли цей лист як спробу виставити рахунок за гуманітарну допомогу. Про це зокрема пише і Linkiesta, яка спеціалізується на розслідуваннях.

А журналістка Катерина Саділова, яка проживає в Італії, але пише для відомих українських медіа, наголошує, що лист надіслано на ім'я Петрочеллі – прихильника політики Росії у Європі. Італійський депутат часто відвідував Росію і Казахстан, а також ніколи особливо не приховував симпатії до Москви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Італії створили петицію з питаннями для президента та уряду країни з вимогою розповісти про реальні цілі російських військових медиків, які нібито прилетіли боротися з коронавірусом.

  • При цьому в країні спалахнув скандал через інтерв'ю російського військового вірусолога, який ще не встиг допомогти в боротьбі з коронавірусом, але вже видав кілька фейків.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Італія
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Луговской Николай
Луговской Николай
"Со своей стороны Российский фонд мира продолжит оказывать помощь государствам, пострадавшим от эпидемии COVID-19", – заканчивает письмо депутат. К слову, сам Леонид Слуцкий также находится в санкционном списке и не может посещать как США, так и страны Европейского Союза."- и в тоже время,Слуцкий в настоящее время работает в ООН и,живет в США! (
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1
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Луговской Николай, тяжело жить недоразвитым?
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Чан Джеки
Чан Джеки
какая отменна санкций ведь путин сказал что ето ваш паравоз экономики так что толкайте его упыри кремлевские.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Тактика і стратегія московії всю історію тупа і примітивна. Успішна вона лише там, де вдається тотально купити політиків.
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