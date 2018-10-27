В Росії любителі халяви влаштували бійку в супермаркеті

Жителі російського Оренбурга влаштували бійку в одному з місцевих супермаркетів, що оголосив знижки на сушарки для білизни.

Покупці лаялися, штовхалися і билися в прагненні вихопити дешевий товар, повідомляє Telegram-канал HuePub.

В якому саме магазині все сталося, не уточнюється.

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Жителі Оренбурга влаштували тисняву за знижковими сушарками для білизни.



І ці люди хочуть, щоб всі жили як вони! pic.twitter.com/CNvtkRp92b - Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 27 жовтня 2018 р

Відео інциденту не залишило байдужим коментаторів, які висміяли поведінку людей. "На халяву і оцет солодкий", - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підлітки розгромили супермаркет в Києві.