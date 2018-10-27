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В Росії любителі халяви влаштували бійку в супермаркеті

7.1тЧитати матеріал російською

Жителі російського Оренбурга влаштували бійку в одному з місцевих супермаркетів, що оголосив знижки на сушарки для білизни.

Покупці лаялися, штовхалися і билися в прагненні вихопити дешевий товар, повідомляє Telegram-канал HuePub.

В якому саме магазині все сталося, не уточнюється.

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Відео інциденту не залишило байдужим коментаторів, які висміяли поведінку людей. "На халяву і оцет солодкий", - пишуть вони.

В Росії любителі халяви влаштували бійку в супермаркеті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підлітки розгромили супермаркет в Києві.

Місце
РосіяОренбург
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Галицький Данило
Галицький Данило
Геополитическая катастрофа неминуемая!
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Ахахахаха!!!))))
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