В Росії любителі халяви влаштували бійку в супермаркеті

Жителі російського Оренбурга влаштували бійку в одному з місцевих супермаркетів, що оголосив знижки на сушарки для білизни.
Покупці лаялися, штовхалися і билися в прагненні вихопити дешевий товар, повідомляє Telegram-канал HuePub.
В якому саме магазині все сталося, не уточнюється.
Жителі Оренбурга влаштували тисняву за знижковими сушарками для білизни.- Дональд Трамп 🇺🇸 (@DJ__Trump) 27 жовтня 2018 р
І ці люди хочуть, щоб всі жили як вони! pic.twitter.com/CNvtkRp92b
Відео інциденту не залишило байдужим коментаторів, які висміяли поведінку людей. "На халяву і оцет солодкий", - пишуть вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше підлітки розгромили супермаркет в Києві.