В озері Лох-Несс зафіксовано загадковий 9-метровий об'єкт

Анна Паскевич Світ 05:38, 11.10.2020

В озері Лох-Несс на глибині близько 152 метрів гідролокатор виявив 9-метрову фігуру.

Загадковий об'єкт на екрані свого пристрою побачив директор круїзного судна на озері Лох-несс Рональд Маккензі, повідомляє Daily Mail.

Так, на записі з гідролокатора видно форексову форель, а нижче – той самий дивний об'єкт у формі великого півмісяця. Чоловік каже, що це може бути гігантський осетер або вугор, але цілком і та сама Нессі – міфічна істота, яка згідно з легендою, живе в озері Лох-Несс.

"Я вважаю, що глибоко в Лох-Несс живе щось велике, хто знає, що це може бути, але мені б хотілося думати, що це Нессі. Це те, що харчується вуграми або фореллю. Це досить незвично", – каже Рональд.

Чоловік планує передати зображення, отримане гідролокатором, компанії – виробнику пристрою.

На записі з гідролокатора в Лох-Несс помітно дивний об'єкт у формі великого півмісяця
Чоловік планує передати зображення, отримане гідролокатором, компанії – виробнику електронного пристрою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 року на озері Лох-Несс зняли невідому істоту.

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