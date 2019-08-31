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В оточенні дівчат зі стиглими кавунами: іменинник Лукашенко здивував розвагами

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якому 30 серпня виповнилося 65 років, показав, як він розважається в оточенні дівчат.

Відео та фото з баштану "Батьки" облетіли інтернет і ЗМІ. Глава країни власноруч збирав кавуни зі своєї ділянки, йому допомагали молоді красуні (щоб дізнатися, як правильно вибрати кавун - доскрольте до кінця новини і подивіться відео).

У мережі ажіотаж, люди коментують побачене: "Мабуть, уже почав святкувати", "Це збірна Білорусі з баскетболу, сам батько проводить трудове тренування", "В якому вони званні?", "Які дівчата, які у них кавуни!".

Як відзначають білоруські ЗМІ, насправді допомагали Лукашенко дівчата зі служби ділового протоколу та прес-секретар глави держави Наталія Ейсмонт.

В оточенні дівчат зі стиглими кавунами: іменинник Лукашенко здивував розвагами

В оточенні дівчат зі стиглими кавунами: іменинник Лукашенко здивував розвагами

В оточенні дівчат зі стиглими кавунами: іменинник Лукашенко здивував розвагами

Прес-служба президента Білорусі

В оточенні дівчат зі стиглими кавунами: іменинник Лукашенко здивував розвагами

Прес-служба президента Білорусі

В оточенні дівчат зі стиглими кавунами: іменинник Лукашенко здивував розвагами

Прес-служба президента Білорусі

В оточенні дівчат зі стиглими кавунами: іменинник Лукашенко здивував розвагами

Прес-служба президента Білорусі

В оточенні дівчат зі стиглими кавунами: іменинник Лукашенко здивував розвагами

Прес-служба президента Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко за роки правління встиг обзавестися немалою кількістю нерухомості.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Подробная кацaпам дрянь!
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