В Осло літак терміново сів після повідомлення про бомбу. Фото

В аеропорту Осло (Норвегія) приземлився літак авіакомпанії Ryanair після повідомлення про бомбу на борту.

Як повідомила норвезька телерадіокомпанія NRK, оператор аеропорту Осло Avinor заявив, що до місця приземлення літака прибули сили надзвичайного реагування.

"Всі пасажири покинули літак і їдуть на автобусі до терміналу", – сказала представниця Avinor.

Раніше два винищувачі Данії F-16 були підняті по тривозі у зв'язку з ситуацією з літаком Ryanair. Вони супроводили судно до повітряних кордонів Норвегії.

У зв'язку з повідомленням про бомбу вже затримано 51-річного громадянина Британії.

Цей інцидент – друга загроза рейсу Ryanair цього тижня.

Як писав OBOZREVATEL, 13 липня рейс компанії з Дубліна до Кракова був перенаправлений в лондонський аеропорт Станстед після того, як в туалеті літака було знайдено записку з твердженням про бомбу на борту.

Тоді ніяких підозрілих предметів виявлено не було, після цього інциденту були заарештовані двоє чоловіків.