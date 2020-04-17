В осередку коронавірусу в Італії трапився землетрус

В Італії трапився землетрус магнітудою в 4,2. Осередок підземних поштовхів припав на північ країни, де вирує епідемія коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє Corriere, землетрус стався в провінції П`яченца регіону Емілія-Романья. При цьому епіцентр знаходився на глибині 3 км в декількох кілометрах від міста Черіньяле.

"На даний момент у нас немає повідомлень про пошкодження. Ми проводимо всі перевірки. Поштовхи були короткими, але досить інтенсивним", – повідомила директор регіонального агентства цивільного захисту в області.

Землетрус в Італії

Мер міста Черіньола також зазначив, що даних про пошкодження від землетрусу не надходило.

"При первинному огляді ми не виявили будь-якого конкретного збитку, а також немає постраждалих. Ми проводимо більш точну перевірку. Ми сприйняли це як дуже сильний удар, який тривав кілька секунд, і це запобігло серйозный шкоди. Я думаю, що це один з найсильніших землетрусів в цій області", – додав чиновник.

Відзначимо, що підземні поштовхи відчувалися в далеко віддалених містах, таких як Мілан, Болонья та Генуя.

Землетрус в Італії Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня поблизу столиці Хорватії Загреба сталися два землетруси.