В США чоловік захопив маленьких дітей в заручники і вбив їх

В американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік захопив в заручники чотирьох дітей, через добу вони були виявлені мертвими.

Як повідомляє Orlando Sentinel, жертвами вбивці стали діти віком 1, 6, 10 і 11 років. Злочинець застрелився в туалеті.

За попередньою інформацією, двоє з убитих могли бути рідними дітьми стрілка.

Трагедія розгорнулася після того, як подруга чоловіка зателефонувала в поліцію і заявила про домашнє насильство. Гері Уейн Ліндсі, відбуваючи умовний термін за низку злочинів, забарикадувався в будинку і відкрив вогонь по правоохоронцязх, поранивши одного з них.

Гері Уейн Ліндсі

Як повідомлявOBOZREVATEL, 10 червня в США сталася загадкова смерть 20-річного популярного актора.