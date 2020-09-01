В ООН заявили про 450 випадків катувань в Білорусі

В ООН закликали Білорусь припинити катування і насильство щодо протестувальників.

Експерти ООН повідомили про 450 випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, затриманими після "спірних президентських виборів" в Білорусі 9 серпня, які призвели до масових акцій протесту і арештів.

Управління верховного комісара ООН у пресрелізі закликало Білорусь припинити катувати затриманих і притягнути до відповідальності співробітників міліції, які били протестувальників.

"Ми надзвичайно стурбовані сотнями заяв про катування та інше жорстоке ставлення в ізоляторах тимчасового тримання", – сказано в заяві.

Більшість людей, зниклих без вести, були знайдені, але місцезнаходження і стан здоров'я принаймні 6 людей невідомі їхнім родичам.

"Ми також як і раніше стурбовані тим, що випадки насильницьких зникнень можуть збільшитися, якщо продовжиться жорстка реакція на мирні протести", – заявили в ООН.

Експерти організації також отримали повідомлення про насильство щодо жінок і дітей, включаючи сексуальне насильство і зґвалтування гумовими кийками.

"Держава повинна робити все можливе для запобігання, розслідування та покарання будь-яких форм жорстокого поводження, включаючи насильство щодо жінок, чи то дії відбуваються державою чи іншими", – відзначили представники ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ООН засудили придушення силовиками протестних мітингів у Білорусі і закликали звільнити затриманих людей.

В ізоляторі тимчасового тримання на вулиці Окрестина в Мінську затриманих протестувальників проти фальсифікації виборів поставили на коліна біля стінки і жорстоко били кийками.

Затриманих в Мінську людей доставляли і катували у в'язниці на вулиці Окрестина. У мережі були опубліковані відео і аудіо стогонів і криків, які долинали з-за стін в'язниці.

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