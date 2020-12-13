В ООН заговорили про всесвітній надзвичайний стан через зміни клімату

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світ оголосити глобальний надзвичайний стан через ситуацію з кліматом.

Як повідомляє "Радіо Свобода", під час онлайн-саміту з нагоди п’ятої річниці Паризької кліматичної угоди (Climate Ambition Summit) генсек ООН заявив, що такі заходи мають тривати доти, доки не буде досягнуто нейтральності вуглецю, а викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться до нуля.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський пообіцяв посилити участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату.

"Ми розглядаємо мету з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42%, порівняно з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%", – повідомив він.

Також, за словами Зеленського, довгостроковою метою України є досягнення вуглецевої нейтральності.

"Ми розпочали підготовку рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року. Документ координуватиме роботу різних органів влади на національному й місцевому рівнях", – наголосив глава держави.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пообіцяла виділити понад $600 млн на підтримку глобальних зусиль із боротьби зі зміною клімату. Вона зазначила, що "всі держави повинні мати можливість фінансувати необхідні інвестиції в захист клімату".

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна скоротить викиди на 65% до 2030 року, порівняно з рівнем 2005 року.

Усього в саміті взяли участь лідери понад 70 країн (серед них не було США).

Нагадаємо, що метою Паризької кліматичної угоди 2015 року є обмеження негативних наслідків глобального потепління. Для цього країни-підписанти мають скоротити обсяги викидів парникових газів. Однак навіть за умов сумлінного виконання угоди передбачається, що до кінця століття середня температура на планеті все одно зросте щонайменше на 2 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологи із Всесвітньої метеорологічної організації повідомили, що у 2019 році людство встановило черговий сумний рекорд за рівнем забруднення парниковими газами.