В ООН ухвалили важливий документ щодо Криму: Кремль відповів погрозами

У четвер, 14 листопада, третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляється на сторінці місії України в ООН у Twitter. Відзначається, що рішення було ухвалено, незважаючи на прямі погрози росіян.

"Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За – 67, проти – 23", – йдеться у повідомленні.

В ООН ухвалили резолюцію щодо Криму

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який представляв проєкт резолюції, повідомив у Twitter, що під час обговорення один із російських дипломатів висловлював погрози на адресу представників тих країн, які підтримають цей документ.

"Щойно російський дипломат у 3-му комітеті ГА ООН не тільки назвав інформацію в основі Кримської резолюції "безглуздям", а це в т.ч. доповідь генсекретаря ООН і УВКПЛ, а й пішов на прямі погрози членам ООН: "Голосування за резолюцію – це посягання на територіальну цілісність РФ", – розповів він.

Основними положеннями зазначеної резолюції є:

осуд масових затримань активістів та захисників прав людини на підставі звинувачень у підтримці тероризму;

заклик припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлювання власних думок, зокрема до початку окупації;

осуд практики призову чоловіків у ЗС РФ і кримінального переслідування тих, хто ухиляється від служби в армії країни-окупанта;

вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безперешкодне повернення на Батьківщину;

заклик до міжнародного співтовариства продовжити в рамках міжнародної адвокації засудження порушень РФ прав людини в Криму як на двохсторонньому, так і на багатосторонньому рівні.

Відзначимо, резолюція набере чинності після її ухвалення Генасамблеєю ООН.

⬇️Tune in now⬇️ #UNGA Third Committee is considering a draft resolution entitled "Situation of Human Rights in the Autonomous Republic of #Crimea and the City of Sevastopol, Ukraine".



The draft is presented by Deputy @MFA_Ukraine @SergiyKyslytsya.



🔴 https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/0JBkbcHOJO - UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

#BREAKING 🔴 #UNGA Third Committee adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in Crimea under the Russian occupation.



✅67 - in favor, ❌23 - against.



Core elements of the draft resolution ⤵️ pic.twitter.com/UIwGA8LoYB - UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Таблиця Голосування за "Кримська" резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on #Crimea pic.twitter.com/6ET1DBEzAx - UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Країни, Які голосувалі ❌проті❌ української резолюції в Третьому комітеті ГА # ООН. 👇



Вірменія

Білорусь

Бурунді

Камбоджа

Китай

Кот-д'Івуар

Куба

КНДР

Еритрея

Індія

Іран

Казахстан

Киргистан

М'янма

Нікарагуа

Філіпіні

РФ

Сербія

Судан

Сирія

Уганда

Венесуела

Зімбабве - UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019

Проект "Кримської" резолюціі Щойно одобрения третім комітетом Генасамблеї ООН переконливою кількістю голосів. Дякуємо за підтримку! Боротьба тріватіме! pic.twitter.com/oQbZFZiHJm - Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) November 14, 2019

Несмотря на Прямі погрозив российских діпломатів в Третьому комітеті членам ООН и зневагу до Доповіді Генсекретаря, інформацію в Якій Було названо "маренням" Третій комітет підтрімав проект резолюції относительно ситуации з правами людини в окупованому Криму. https://t.co/XmzcwfFwVS pic.twitter.com/9LF7WeorlJ - Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.

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