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14 листопада • оновлено в 21:44
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В ООН ухвалили важливий документ щодо Криму: Кремль відповів погрозами

14т
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У четвер, 14 листопада, третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляється на сторінці місії України в ООН у Twitter. Відзначається, що рішення було ухвалено, незважаючи на прямі погрози росіян.

"Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За – 67, проти – 23", – йдеться у повідомленні.

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В ООН ухвалили резолюцію щодо Криму

В ООН ухвалили резолюцію щодо Криму

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який представляв проєкт резолюції, повідомив у Twitter, що під час обговорення один із російських дипломатів висловлював погрози на адресу представників тих країн, які підтримають цей документ.

"Щойно російський дипломат у 3-му комітеті ГА ООН не тільки назвав інформацію в основі Кримської резолюції "безглуздям", а це в т.ч. доповідь генсекретаря ООН і УВКПЛ, а й пішов на прямі погрози членам ООН: "Голосування за резолюцію це посягання на територіальну цілісність РФ", – розповів він.

Основними положеннями зазначеної резолюції є:

  • осуд масових затримань активістів та захисників прав людини на підставі звинувачень у підтримці тероризму;

  • заклик припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлювання власних думок, зокрема до початку окупації;

  • осуд практики призову чоловіків у ЗС РФ і кримінального переслідування тих, хто ухиляється від служби в армії країни-окупанта;

  • вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безперешкодне повернення на Батьківщину;

  • заклик до міжнародного співтовариства продовжити в рамках міжнародної адвокації засудження порушень РФ прав людини в Криму як на двохсторонньому, так і на багатосторонньому рівні.

Відзначимо, резолюція набере чинності після її ухвалення Генасамблеєю ООН.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Тег
ООН
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А он может доказать что Крым Россия????то что они в Рашке написали это Филькина грамота)))если я на соседской хате напишу что она моя это не значит что она моя и российские законы никого не волнуют))для мира их нет))))и крым как был украинским так и остался))))
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Проскурка Вадим
Проскурка Вадим
Клоачная гопота...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
С каждым разом за подобные резолюции голосующих "за" становится все меньше и меньше
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