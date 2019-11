В ООН ухвалили важливий документ щодо Криму: Кремль відповів погрозами

У четвер, 14 листопада, третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляється на сторінці місії України в ООН у Twitter. Відзначається, що рішення було ухвалено, незважаючи на прямі погрози росіян.

"Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За – 67, проти – 23", – йдеться у повідомленні.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який представляв проєкт резолюції, повідомив у Twitter, що під час обговорення один із російських дипломатів висловлював погрози на адресу представників тих країн, які підтримають цей документ.

"Щойно російський дипломат у 3-му комітеті ГА ООН не тільки назвав інформацію в основі Кримської резолюції "безглуздям", а це в т.ч. доповідь генсекретаря ООН і УВКПЛ, а й пішов на прямі погрози членам ООН: "Голосування за резолюцію – це посягання на територіальну цілісність РФ", – розповів він.

Основними положеннями зазначеної резолюції є:

Відзначимо, резолюція набере чинності після її ухвалення Генасамблеєю ООН.

