В ООН ухвалили важливий документ щодо Криму: Кремль відповів погрозами

У четвер, 14 листопада, третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляється на сторінці місії України в ООН у Twitter. Відзначається, що рішення було ухвалено, незважаючи на прямі погрози росіян.
"Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації. За – 67, проти – 23", – йдеться у повідомленні.
В ООН ухвалили резолюцію щодо Криму
Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який представляв проєкт резолюції, повідомив у Twitter, що під час обговорення один із російських дипломатів висловлював погрози на адресу представників тих країн, які підтримають цей документ.
"Щойно російський дипломат у 3-му комітеті ГА ООН не тільки назвав інформацію в основі Кримської резолюції "безглуздям", а це в т.ч. доповідь генсекретаря ООН і УВКПЛ, а й пішов на прямі погрози членам ООН: "Голосування за резолюцію – це посягання на територіальну цілісність РФ", – розповів він.
Основними положеннями зазначеної резолюції є:
осуд масових затримань активістів та захисників прав людини на підставі звинувачень у підтримці тероризму;
заклик припинити переслідування і звільнити осіб, затриманих за висловлювання власних думок, зокрема до початку окупації;
осуд практики призову чоловіків у ЗС РФ і кримінального переслідування тих, хто ухиляється від служби в армії країни-окупанта;
вимога негайно звільнити всіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їх безперешкодне повернення на Батьківщину;
заклик до міжнародного співтовариства продовжити в рамках міжнародної адвокації засудження порушень РФ прав людини в Криму як на двохсторонньому, так і на багатосторонньому рівні.
Відзначимо, резолюція набере чинності після її ухвалення Генасамблеєю ООН.
⬇️Tune in now⬇️ #UNGA Third Committee is considering a draft resolution entitled "Situation of Human Rights in the Autonomous Republic of #Crimea and the City of Sevastopol, Ukraine".- UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
The draft is presented by Deputy @MFA_Ukraine @SergiyKyslytsya.
🔴 https://t.co/wtfGCZCC9H pic.twitter.com/0JBkbcHOJO
#BREAKING 🔴 #UNGA Third Committee adopts a draft resolution seeking the protection of human rights in Crimea under the Russian occupation.- UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
✅67 - in favor, ❌23 - against.
Core elements of the draft resolution ⤵️ pic.twitter.com/UIwGA8LoYB
Таблиця Голосування за "Кримська" резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on #Crimea pic.twitter.com/6ET1DBEzAx- UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
Країни, Які голосувалі ❌проті❌ української резолюції в Третьому комітеті ГА # ООН. 👇- UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 14, 2019
Вірменія
Білорусь
Бурунді
Камбоджа
Китай
Кот-д'Івуар
Куба
КНДР
Еритрея
Індія
Іран
Казахстан
Киргистан
М'янма
Нікарагуа
Філіпіні
РФ
Сербія
Судан
Сирія
Уганда
Венесуела
Зімбабве
Проект "Кримської" резолюціі Щойно одобрения третім комітетом Генасамблеї ООН переконливою кількістю голосів. Дякуємо за підтримку! Боротьба тріватіме! pic.twitter.com/oQbZFZiHJm- Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) November 14, 2019
Несмотря на Прямі погрозив российских діпломатів в Третьому комітеті членам ООН и зневагу до Доповіді Генсекретаря, інформацію в Якій Було названо "маренням" Третій комітет підтрімав проект резолюції относительно ситуации з правами людини в окупованому Криму. https://t.co/XmzcwfFwVS pic.twitter.com/9LF7WeorlJ- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар ООН опублікував доповідь щодо дотримання прав людини в анексованому Криму, зафіксувавши численні порушення російських окупантів.
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