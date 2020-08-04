В ООН представили план порятунку освіти в часи пандемії COVID-19: є загроза для цілого покоління

Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що першим кроком для порятунку світу від наслідків пандемії коронавірусу повинно стати поновлення навчального процесу.

За його словами, пандемія вплинула на навчальний процес у 160 країнах, і через закриття шкіл на карантин приблизно один мільярд учнів не зміг отримати освіту сповна. На переконання Гуттеріша, через це світові загрожує "катастрофа поколінь", передає пресслужба ООН.

"Щоб виправити ситуацію, ООН разом із міжнародними партнерами запускає кампанію під назвою "Врятуйте наше майбутнє", – сказав Антоніу Гутерріш.

Зокрема, генсек ООН запропонував такий план:

Школи повинні відкритися якомога швидше, щойно вдасться взяти під контроль поширення інфекції. Варто приділяти увагу сфері освіти під час розподілу фінансових потоків. Наприклад, бюджети освітніх програм повинні бути захищені від скорочень і за можливості збільшені. Варто структурувати освітні ініціативи так, щоб охопити тих, хто піддається найбільшому ризику відставання: дітей і підлітків, що живуть у зонах надзвичайних ситуацій, представників різного роду меншин, а також вимушених переселенців і інвалідів. Потрібно розуміти, що майбутнє освіти створюється вже зараз. Всі рішення уряду матимуть тривалий вплив на сотні мільйонів людей і на перспективи розвитку країн на наступні десятиліття.

В ООН наголосили: щойно поширення COVID-19 на місцях буде під контролем, повернення студентів у школи і навчальні заклади за дотримання необхідних заходів безпеки повинно стати пріоритетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вчені НТУ "КПІ ім. Сікорського" заявили, що до кінця серпня загальна кількість хворих на коронавірус (COVID-19) в Україні може досягти 110-115 тисяч.