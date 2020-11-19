В ООН попередили про "втрачене покоління" через COVID-19: дітей чекає голод і смерть

Коронавірус (COVID-19) може привести до "втраченого покоління", оскільки пандемія загрожує завдати незворотної шкоди освіті, харчуванню та благополуччю дітей.

Про це йдеться в доповіді дитячого фонду ООН (ЮНІІСЕФ). Відзначається, що на дітей і підлітків припадає 1 з 9 зареєстрованих випадків зараження COVID-19.

"Протягом всієї пандемії COVID-19 існував стійкий міф про те, що діти практично не страждають від цієї хвороби. Але це було далеко від правди. Хоча діти можуть захворіти і поширювати хворобу, це лише верхівка айсберга пандемії. Збої в наданні основних послуг і зростання рівня бідності є найбільшою загрозою для дітей. Чим довше триває криза, тим сильніше він позначається на освіті, здоров'я, харчування та благополуччі дітей. Майбутнє цілого покоління під загрозою", – заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

У звіті вказується, що за станом на 3 листопада 2020 року в 87 країнах на дітей і підлітків у віці до 20 років припадав 1 з 9 випадків зараження COVID-19, або 11% з 25,7 мільйона випадків зараження, про які повідомляли ці країни .

У доповіді наголошується, що діти можуть передавати вірус один одному і старшии віковим групам, але є переконливі докази того, що при наявності базових заходів безпеки, переваги від продовження роботи шкіл переважають над негативними наслідками їх закриття. Крім того, школи не є основним фактором передачі вірусу, і діти з більшою ймовірністю заразяться за межами навчального закладу.

Станом на листопад закриття шкіл через COVID-19 вплинуло на 572 мільйона учнів в 30 країнах світу (це 33% від загального числа школярів в світі).

Також в ЮНІСЕФ спрогнозували, що через наслідки пандемії COVID-19 до кінця 2020 року ще у 6-7 мільйонів дітей у віці до п'яти років будуть діагностовані ознаки виснаження або гострого недоїдання (зростання на 14%). Це в кінцевому підсумку призведе до більш ніж 10 тисяч додаткових випадків дитячої смертності в місяць – головним чином в країнах Африки на південь від Сахари і в Південній Азії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на четвер, 19 листопада, COVID-19 в Україні і світі заразилися 56,6 млн осіб.

Надсилайте нам свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото та відео info@obozrevatel.com