В ООН попередили про другу хвилю пандемії у Європі та США: коли чекати

В ООН вважають, що друга хвиля пандемії COVID-19 може вдарити по Європі та США вже через кілька місяців.

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Як повідомляє USA Today, заступник генсекретаря ООН Марк Лоукок звернувся до багатих країн із закликом допомогти бідним. Інакше поширення COVID-19 в країнах із нерозвиненою економікою може спровокувати другу хвилю пандемії.

"Ми можемо уникнути ситуації, коли однорічна проблема може розтягнутися на 10 років з усіма наслідками: нестабільністю, міграцією, створенням сприятливих умов для терористів тощо", – заявив він.

Марк Лоукок

Також, за словами Лоукока, в бідних країнах пандемія досягне піку через 3-6 місяців і тоді ці країни зажадають допомоги у величезних обсягах, тому вирішувати це питання потрібно вже зараз.

"Якщо не діяти зараз, ми маємо бути готові до посилення конфліктів, голоду і смертності. Багато країн, в яких ми працюємо, можуть стати чимось на зразок резервуарів вірусу, якщо не будуть докладені вагомі зусилля щодо стримування COVID-19", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США заявили про можливість другого спалаху COVID-19, який може бути набагато небезпечнішим за перший.