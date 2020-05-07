В ООН попередили про другу хвилю пандемії у Європі та США: коли чекати

Антон Малиновський Світ 17:53, 7.05.2020 Оновлено: 19:10, 7.05.2020

В ООН вважають, що друга хвиля пандемії COVID-19 може вдарити по Європі та США вже через кілька місяців.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє USA Today, заступник генсекретаря ООН Марк Лоукок звернувся до багатих країн із закликом допомогти бідним. Інакше поширення COVID-19 в країнах із нерозвиненою економікою може спровокувати другу хвилю пандемії.

"Ми можемо уникнути ситуації, коли однорічна проблема може розтягнутися на 10 років з усіма наслідками: нестабільністю, міграцією, створенням сприятливих умов для терористів тощо", – заявив він.

Марк Лоукок

Також, за словами Лоукока, в бідних країнах пандемія досягне піку через 3-6 місяців і тоді ці країни зажадають допомоги у величезних обсягах, тому вирішувати це питання потрібно вже зараз.

"Якщо не діяти зараз, ми маємо бути готові до посилення конфліктів, голоду і смертності. Багато країн, в яких ми працюємо, можуть стати чимось на зразок резервуарів вірусу, якщо не будуть докладені вагомі зусилля щодо стримування COVID-19", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США заявили про можливість другого спалаху COVID-19, який може бути набагато небезпечнішим за перший.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Зеленський знає правду про своє оточення, у його голові зріє план – Кошовий

У США назвали умови для виборів на Донбасі

Депутату СН стало стыдно за логотип ЗЕ: это и есть итог года

У Швеції, яка відмовилася від карантину, відзвітували про "жахливу" кількість жертв COVID-19

У Дніпрі п'яний підліток відкрив стрілянину з вікна. Відео 18+