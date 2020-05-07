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7 травня • оновлено в 18:42
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В ООН попередили про другу хвилю пандемії в Європі: коли чекати

12.2т
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В ООН вважають, що друга хвиля пандемії COVID-19 може вдарити по Європі і США вже через кілька місяців.

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Як повідомляє USA Today, заступник генсекретаря ООН Марк Лоукок звернувся до багатих країн із закликом допомогти бідним. Інакше поширення COVID-19 в країнах з нерозвиненою економікою може спровокувати другу хвилю пандемії.

"Ми можемо уникнути ситуації, коли однорічна проблема може розтягнутися на 10 років з усіма наслідками: нестабільністю, міграцією, створенням сприятливих умов для терористів і так далі", – заявив він.

Марк Лоукок

Марк Лоукок

Також за словами Лоукока, в бідних країнах пандемія досягне свого піку через 3-6 місяців і тоді ці країни зажадають допомоги у величезних обсягах, тому вирішувати це питання потрібно вже зараз.

"Якщо не діяти зараз, ми повинні бути готові до посилення конфліктів, голоду і смертності. Багато країн, в яких ми працюємо, можуть стати чимось на зразок резервуарів вірусу, якщо не будуть прийняті вагомі зусилля щодо стримування COVID-19", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США заявили про можливість другого спалаху COVID-19, яка може бути набагато небезпечніше першої.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Теги
ООН вірус
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