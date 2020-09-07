В ООН назвали відповідальних за воду в Криму

Представник управління верховного комісара ООН з прав людини Єлізабет Троссел сказала, що за забезпечення жителів анексованого Криму питною водою повинні відповідати як Україна, так і Росія.

За її словами, в управлінні верховного комісара ООН вважають, що головна відповідальність за воду в Криму лежить на Росії, передають РИА Новости.

При цьому відповідно до міжнародного законодавства в галузі прав людини Україна також повинна підтримувати жителів півострова, які знаходяться на її території.

"Україна зобов'язана підтримувати здійснення економічних, соціальних і культурних прав і постійно тримати в полі зору питання про те, чи може вона прийняти заходи для забезпечення достатнього рівня життя для всіх осіб, які перебувають на її території", – сказала Тросселл.

Відзначимо, що "влада" анексованого Росією Криму з понеділка, 7 вересня, ввела погодинну подачу питної води через посуху і обміління водосховищ на півострові.

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