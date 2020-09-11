В ООН назвали спосіб зупинити пандемію COVID-19

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш заявив, що світова спільнота повинна забезпечити однаковий доступ до вакцин від нового типу коронавірусу.

За його словами, тільки так можна убезпечити людство від поширення COVID-19. Про це він сказав на засіданні Ради програми міжнародного ACT Accelerator, передає сайт Всесвітньої організації здоров'я.

"Ніхто й жодна країна не буде в безпеці, поки в безпеці не будуть усі", – сказав Гутерреш.

Зазначається, що поки на реалізацію програми країни-донори виділили приблизно $3 мільярди. Проте генсек ООН закликав виділити додатково $35 млрд на виробництво вакцин від коронавірусу й діагностику людей.

"Тепер нам потрібно ще $35 млрд, щоб перейти від створення до поширення і впливу. У цих цифрах є справжня терміновість. Без негайного вливання $15 млрд у наступні три місяці ми втратимо вікно можливостей", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш говорив, що внаслідок пандемії COVID-19 світ зіткнувся з найглибшою глобальною рецесією з часів Другої світової війни і найсерйознішим падінням доходів із 1870 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал