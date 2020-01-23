В ООН назвали чотирьох "вершників Апокаліпсису", що руйнують світ

На сьогоднішній день існують чотири "вершники Апокаліпсису", які загрожують всьому світу.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на Генасамблеї ООН з доповіддю про підсумки роботи організації в 2019 році та завдання на цей рік, передає РБК.

За його словами, мова йде про геополітичу напруженість, кліматичні зміни, глобальну недовіру і зловживання новими технологіями.

В ООН назвали "вершників Апокаліпсису", що руйнують світ Ілюстрація

"Ці чотири вершники можуть поставити під загрозу кожен аспект нашого спільного майбутнього", – пояснив він.

Гутерріш наголосив, що глобальна напруженість досягла найвищого рівня за останні роки, що робить ризик руйнування системи міжнародних відносин реальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН заявили, що для того, щоб уникнути катастрофічних змін клімату, людству в найближчі 10 років доведеться слідувати чіткій програмі дій.

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