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23 січня • оновлено в 07:43
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В ООН назвали чотирьох "вершників Апокаліпсису", що руйнують світ

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На сьогоднішній день існують чотири "вершники Апокаліпсису", які загрожують всьому світу.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на Генасамблеї ООН з доповіддю про підсумки роботи організації в 2019 році та завдання на цей рік, передає РБК.

За його словами, мова йде про геополітичу напруженість, кліматичні зміни, глобальну недовіру і зловживання новими технологіями.

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В ООН назвали "вершників Апокаліпсису", що руйнують світ

В ООН назвали "вершників Апокаліпсису", що руйнують світ

Ілюстрація

"Ці чотири вершники можуть поставити під загрозу кожен аспект нашого спільного майбутнього", – пояснив він.

Гутерріш наголосив, що глобальна напруженість досягла найвищого рівня за останні роки, що робить ризик руйнування системи міжнародних відносин реальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН заявили, що для того, щоб уникнути катастрофічних змін клімату, людству в найближчі 10 років доведеться слідувати чіткій програмі дій.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тег
ООН
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