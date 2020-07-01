В Оксфорді успішно завершили другу фазу випробувань вакцини від COVID-19

В Оксфордському університеті заявили про успішне завершення другої фази випробування вакцини від COVID-19, проте не стали називати терміни її готовності.

Як повідомляє Reuters, професор вакцинології Сара Гілберт заявила, що в результаті досліджень вдалося отримати правильну імунну відповідь на вакцину AZD1222.

"Ми дуже раді, що нам вдалося отримати правильну імунну відповідь від системи, вона здатна забезпечити захист", – сказала вона.

Також вона розповіла, що вже стартувала третя фаза випробувань вакцини, в рамках якої її перевірять на 8000 людей. У той же час Гілберт заявила, що розробка ліків може бути завершена раніше 2021 року, але ніяких гарантій поки на це немає.

Джон Белл, професор медицини в Оксфордському університеті, сказав, що Британія повинна готуватися зустріти зиму без вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японська медична компанія Anges Inc. заявила про старт клінічних випробувань потенційної вакцини від COVID-19.