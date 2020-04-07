Головна Новини
8 квітня • оновлено в 06:33
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

В охопленій COVID-19 Франції на медсестрах на шматки розпалися захисні халати: опубліковані фото і відео

3.6т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилися кадри, як на медсестрах у Франції на шматки розпадаються халати, призначені для захисту від коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Йдеться про співробітниць дитячої лікарні в Марселі, пише Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

У Франції на медсестрах на шматки розпалися захисні халати

dailymail.co.uk

Вони спробували надіти на себе захисні халати, але вони розпалися прямо на них.

Представники охорони здоров'я припустили, що захист міг зіпсуватися через неправильне зберігання.

У Франції на медсестрах на шматки розпалися захисні халати

dailymail.co.uk

У Франції на медсестрах на шматки розпалися захисні халати

dailymail.co.uk

У Франції на медсестрах на шматки розпалися захисні халати

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції кількість летальних випадків вже досягла 10 328 (+1 417 за добу). Захворіли 109 069 людей, вилікувалися – 19 337.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги