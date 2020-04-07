В охопленій COVID-19 Франції на медсестрах на шматки розпалися захисні халати: опубліковані фото і відео

У мережі з'явилися кадри, як на медсестрах у Франції на шматки розпадаються халати, призначені для захисту від коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Йдеться про співробітниць дитячої лікарні в Марселі, пише Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

dailymail.co.uk

Вони спробували надіти на себе захисні халати, але вони розпалися прямо на них.

Представники охорони здоров'я припустили, що захист міг зіпсуватися через неправильне зберігання.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції кількість летальних випадків вже досягла 10 328 (+1 417 за добу). Захворіли 109 069 людей, вилікувалися – 19 337.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!