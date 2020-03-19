В одному з міст Італії зупинили коронавірус: як їм це вдалося

У містечку Во Еуганео на півночі Італії в експерементальний спосіб зупинили появу нових випадків інфікування коронавірусом.

Хоча саме тут 22 лютого зафіксували першу в країні смерть від COVID-19. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що комуна, розташована неподалік Венеції, стала епіцентром поширення нового китайського вірусу, тому саме там одразу розпочали масове тестування на діагностику небезпечної хвороби.

В італійському містечку Во Еуганео змогли зупинити коронавірус

Зокрема, усім 3400 мешканцям міста, незалежно від того, чи були у них симптоми, зробили тести на коронавірус. Людей, у яких діагноз підтвердився, а також тих, хто з ними контактував, відправили на суворий карантин.

Відповідну процедуру повторили через десять днів, й у результаті кількість хворих знизилося на 90%.

"Аналізи виявили вірус у 3% населення міста. На кожну людину, яка мала коронавірус із симптомами, виявили 10 носіїв без симптомів. Всіх ізолювали. Важливо, що повторне тестування виявило щонайменше шість заражених без симптомів, цих пацієнтів теж помістили на карантин. Якби їх не виявили, інфекція продовжила б поширюватися", – пояснила професорка Андреа Кресанті з університету Imperial College London.

У Во Еуганео протестували всіх мешканців на коронавірус і виявили людей, які заразилися, але не мали жодних симптомів bbc.com

За її словами, хоча всіх жителів окремо взятої країни протестувати неможливо, все одно дуже важливо тестувати людей без симптомів, які мали контакт із хворими.

Цю практику планують поширити на весь регіон Венето, де будуть брати 11 тис. аналізів на день, підкреслила науковець.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Маріанна Сороневич, яка проживає в Римі, заявила, що в Італії більшість жертв коронавірусу – чоловіки, середній вік яких становить 79 років.

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