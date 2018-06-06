В ОАЕ "залізна людина" злетів в небо: неймовірне відео

На виставці новітніх технологій в Дубаї винахідник з Британії представив реактивний ранець, який дозволяє літати у вертикальному положенні.
Розробником є Річард Браунінг, колишній військовий, передає "ТСН" .
"Для мене це був виклик: чи зможу я підняти в повітря людську вагу разом з 40 кілограмами обладнання. І мені це вдалося. Ми співпрацюємо з 16 арміями по всьому світу і готуємо пілотів, які змогли б керувати такими костюмами", - розповів Браунінг.
Відзначається також, що за допомогою своєї розробки він вже встановив світовий рекорд по швидкості.
Як писав OBOZREVATEL, вчені зробили несподіване відкриття про вплив фізичної праці на людину.