В ОАЕ "залізна людина" злетів в небо: неймовірне відео

На виставці новітніх технологій в Дубаї винахідник з Британії представив реактивний ранець, який дозволяє літати у вертикальному положенні.

Розробником є Річард Браунінг, колишній військовий, передає "ТСН" .

"Для мене це був виклик: чи зможу я підняти в повітря людську вагу разом з 40 кілограмами обладнання. І мені це вдалося. Ми співпрацюємо з 16 арміями по всьому світу і готуємо пілотів, які змогли б керувати такими костюмами", - розповів Браунінг.

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Відзначається також, що за допомогою своєї розробки він вже встановив світовий рекорд по швидкості.

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