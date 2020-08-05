В ОАЕ загорівся великий ринок: фото та відео масштабної пожежі

Юрій Сергієнко Світ 19:56, 5.08.2020 Оновлено: 20:07, 5.08.2020

На великому ринку в еміратському місті Аджаман 5 серпня сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє The National, вогонь спалахнув близько 17:30 (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані.
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Поруч розташована Аджаманська спеціалізована лікарня, з якої довелося евакуювати персонал і пацієнтів.

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані.
Скриншот відео на YouTube

Причини загоряння невідомі. Інформації про постраждалих і загиблих поки немає. На місці працюють пожежники.

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в Шарджі сталася пожежа в 47-поверховому хмарочосі Abbco Tower.

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