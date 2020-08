В ОАЕ загорівся великий ринок: фото та відео масштабної пожежі

На великому ринку в еміратському місті Аджаман 5 серпня сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє The National, вогонь спалахнув близько 17:30 (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Поруч розташована Аджаманська спеціалізована лікарня, з якої довелося евакуювати персонал і пацієнтів.

Причини загоряння невідомі. Інформації про постраждалих і загиблих поки немає. На місці працюють пожежники.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries



