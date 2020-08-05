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В ОАЕ загорівся великий ринок: фото та відео масштабної пожежі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Світ
3,1 т.

  • Пожежа спалахнула на великому ринку в еміратському місті Аджаман

  • З розташованої поруч з ним лікарні евакуювали людей

  • Причини загоряння поки невідомі

  • Також немає інформації про загиблих і постраждалих

В ОАЕ загорівся великий ринок: фото та відео масштабної пожежі

На великому ринку в еміратському місті Аджаман 5 серпня сталася масштабна пожежа.

Як повідомляє The National, вогонь спалахнув близько 17:30 (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані.

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані. Twitter Outage Alert

Поруч розташована Аджаманська спеціалізована лікарня, з якої довелося евакуювати персонал і пацієнтів.

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані.

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані. Скриншот відео на YouTube

Причини загоряння невідомі. Інформації про постраждалих і загиблих поки немає. На місці працюють пожежники.

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані.

Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані. Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в Шарджі сталася пожежа в 47-поверховому хмарочосі Abbco Tower.

ОАЕпожежа
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