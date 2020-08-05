В ОАЕ загорівся великий ринок: фото та відео масштабної пожежі
Пожежа спалахнула на великому ринку в еміратському місті Аджаман
З розташованої поруч з ним лікарні евакуювали людей
Причини загоряння поки невідомі
Також немає інформації про загиблих і постраждалих
На великому ринку в еміратському місті Аджаман 5 серпня сталася масштабна пожежа.
Як повідомляє The National, вогонь спалахнув близько 17:30 (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).
Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані. Twitter Outage Alert
Поруч розташована Аджаманська спеціалізована лікарня, з якої довелося евакуювати персонал і пацієнтів.
Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані. Скриншот відео на YouTube
Причини загоряння невідомі. Інформації про постраждалих і загиблих поки немає. На місці працюють пожежники.
Пожежа спалахнула на ринку в Аджамані. Google Maps
DEVELOPING: Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries— Breaking911 (@Breaking911) August 5, 2020
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This fire is in Ajman .. ffs what’s going on with the world!! pic.twitter.com/Wbaet4wtqe— 𝕁𝔸𝕐. (@itsdumbjay) August 5, 2020
Huge fire breaks out in #Ajman market pic.twitter.com/NHEkxOLvif— RT (@RT_com) August 5, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні в Шарджі сталася пожежа в 47-поверховому хмарочосі Abbco Tower.