В ОАЕ поліцейські навчили собак шукати хворих COVID-19 із точністю до 92%

В Об'єднаних Арабських Еміратах почали використовувати службових собак для виявлення заражених COVID-19.

Про це повідомляється на Instagram-сторінці Міністерства внутрішніх справ ОАЕ. Вони розповіли, що правоохоронці навчали своїх вихованців протягом двох тижнів. Собакам давали понюхати зразки, зібрані з пахв хворих COVID-19, так, тварини навчилися визначати заражених.

"Згідно з даними досліджень Міністерства внутрішніх справ, виявлення передбачуваних випадків захворювання COVID-19 в загальній точності досягло приблизно 92% після двотижневого тренування і 88% у польових умовах", – йдеться в публікації.

Після правоохоронці перевірили собак у польових умовах: у лікарнях, де заражені виступали в ролі волонтерів. У підсумку, собаки досить швидко змогли виявити хворих COVID-19.

Так, за допомогою собак-шукачів правоохоронці ОАЕ будуть виявляти потенційних хворих у місцях масових скупчень людей: в аеропортах, торгових центрах і так далі.

В ОАЕ собак навчили шукати хворих COVID-19 Instagram МВС ОАЕ

В ОАЕ собак навчили шукати хворих COVID-19 Instagram МВС ОАЕ

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