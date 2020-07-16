Нынешний виток напряженности между Арменией и Азербайджаном нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящего. Столкновения между этими странами на линии фронта регулярны, а нагорнокарабахский конфликт относится с категории тлеющих, кровоточащих ран. И как это было в предыдущие разы, я не думаю, что нынешний эмоциональный пик, особенно из уст особо горячих, даже не политиков и официальных лиц, а банального, словоблудящего плебса, перерастет в полномасштабную конфронтацию.

С другой стороны, нынешнее обострение, если и примет непредсказуемую траекторию, то ни Армения, ни Азербайджан в ней не окажутся проигравшей, либо победившей стороной, а кто может больше всего пострадать, так это – Турция.

Напомню, что как только пришли первые сообщения о гибели азербайджанских военнослужащих на линии фронта, сразу же раздались заявления поддержки турецкой стороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция, не колеблясь окажет любую поддержку Азербайджану в вопросе урегулирования конфликта в оккупированном Нагорном Карабахе, а Глава Минобороны Турции Хулуси Акар подчеркнул: “Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом одна нация, два государства.”

Реакция Анкары ожидаема, ведь Турция и Азербайджан исторически союзные, братские страны. Но, действительно включись Турция в эту конфронтацию, она оказалась в крайне неудобном и весьма непривычном для себя положении – ведении боевых действий сразу на несколько фронтов.

На сегодняшний день Турция, десятилетиями не проводившая масштабных наступательных операций, одновременно проводит успешную войсковую операцию на севере Сирии и осуществляет всестороннюю поддержку Правительству национального согласия в Ливии.

Примечательно, что обострение между Арменией и Азербайджаном произошло фактически в унисон с принятием в Палате представителей Ливии в Тобруке, обращения к официальному Каиру о вмешательстве в ситуации посредством своих вооружённых сил. Таким образом, глава Палаты представителей Акиле Салих, фактически пригласил египетские войска в Ливию.

Если это произойдёт, то не столько подразделения ПНС, сколько, в первую очередь Турция, встретится в Ливии с противником, представляющим собой одну из сильнейших североафриканских армий, если не сказать больше - на всём континенте, что потребует от Анкары куда больших и значительных сил и средств, нежели ранее.

Случись полномасштабная конфронтация между Азербайджаном и Арменией, Анкара, в нынешней ситуации, вынуждена будет помочь Баку, в то время как безусловную поддержку Еревану будет оказывать Москва. И опять же, эта ситуация потребует значительных усилий, дабы удержать конфликт хотя бы под контролем. В то время как Россия затратит на подобную конфронтацию куда меньше сил и средств, особенно с учётом её, фактически, безразмерных военно-технических и человеческих ресурсов. Безразмерных в сравнении с потенциалом ВС Азербайджана и даже Турции.

Кроме того, Азербайджан на сегодняшний день ослаблен перед лицом угрозы со стороны Армении в отношении гибридного формата ведения войны. Ведь я не зря упомянул безразмерный военно-технический ресурс РФ.

На сегодняшний день, практически всё вооружение ВС Армении это образцы российского производства. Образцы, которые легко взаимозаменяемы. Приведу самый яркий и красноречивый пример. На вооружении ВВС Армении стоят российские истребители Су-30СМ, пока в небольшом количестве, но по своим возможностям они превосходят авиацию Азербайджана, а чтобы их сбить азербайджанским ПВО нужно, чтобы сам пилот “сушки” очень глупо подставился.

Но, даже если эти истребители будут сбиты, что помешает из России перебросить им на замену ещё 3-4 машины и разведя руками просто сказать, что армянские шахтёры нашли их в пещерах горы Арарат?

Аналогично практически с каждым видом вооружений и техники. Уничтожая армянский танк Т-72, азербайджанские войска его вовсе не уничтожают, потому, что вместо него уже через границу перебрасываются 10 таких же. Уничтожая ОТРК “Искандер”, его уничтожают, потому, как в Гюмри уже будет выгружаться следующий комплекс.

В свою очередь, потенциал ВС Азербайджана конечен и такого гибридного взаимообмена не получится. Равно как и сама Турция не сможет в полной мере обеспечить данный процесс для Баку.

С 2016 года Турция успешно перехватила инициативу у России не только в регионе, но и за его пределами - Ливии. Нынешняя же ситуация, в первую очередь, стратегическая, наоборот может значительно ослабить Анкару и лишить её преимущества не только на одном направлении, но и на всех сразу.

Поэтому, в случае ожесточенной конфронтации между Азербайджаном и Арменией, именно в нынешних условиях, Турция лишь проиграет. И это наталкивает на мысль, кому же это на самом деле выгодно, чтобы турки распределили свои силы и средства настолько, чтобы не смогли удержать ситуацию ни на одном направлении и ослабли бы себя практически на каждом плацдарме? И, что самое главное, такое стратегическое ослабление Турции провоцируется именно через тот конфликт, что десятилетиями питается “миротворческой” Россией.

А потому, лишние вопросы об истоках нынешней конфронтации излишни. Важно понимать, как заложникам этой ситуации не сыграть на пользу общего врага.