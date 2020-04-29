Китайський лікар з Уханя Чжан Цзісянь іще в грудні повідомив про невідомий вірус, який поширюється серед людей.

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Свій висновок лікар повідомив місцевій владі, хоча не виключається, що вона могла знати про це раніше, пише DailyMail.

27 грудня 2019 року він направив терміновий звіт у свій районний центр контролю захворювань, після того, як до нього надійшли троє пацієнтів – літня пара і їх син, які страждали від однакової "загадкової пневмонії".

"У сім'ї були майже ті ж симптоми, тому я був упевнений, що це була передача від людини людини", – сказав Цзісянь.

Китайські лікарі повідомляли про коронавірус іще в грудні минулого року pixabay

Доктор Чжан сказав журналістам, що співробітники Центру контролю і профілактики захворювань (CDC) у той же день з'явилися для проведення досліджень. Він додав, що не очікував, що інфекція пошириться так широко.

Відзначимо, що першим, хто повідомив громадськості про небезпечну хворобу, був доктор Лі Венлян. 30 грудня він опублікував повідомлення в соцмережі і був покараний поліцією за "поширення неправдивих новин". Він помер від коронавірусу 7 лютого.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Китай і Росію в поширенні дезінформації про протидію пандемії COVID-19.