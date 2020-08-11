В Ізраїлі зробили захисну маску вартістю $1,5 млн. Фото та відео

Це найдорожча маска в світі.

Ізраїльська ювелірна компанія Yvel створила найдорожчу захисну маску в світі.

Як повідомляє The times of Israel, вартість аксесуара оцінюється в $1,5 млн (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Маска зроблена з 18 карат білого золота і інкрустована 3 600 білими і чорними діамантами.

Також маска оснащена надчуттєвим фільтром N99.

Її вага – 240 грамів, що в 100 разів більше, ніж вага звичайної медичної маски.

Маску ювелірній компанії замовив китайський бізнесмен, який проживає в США.

Найдорожча захисна маска в світі timesofisrael.com

Маску створила ізраїльська ювелірна компанія timesofisrael.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель індійського штату Махарашта Шанкар Кураде замовив собі захисну маску з золота, яка важить майже 2,5 кілограми.