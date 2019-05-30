В Ізраїлі знову саморозпустився парламент: очікуються нові вибори

Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах щодо створення урядової коаліції.

Тепер у вересні поточного року у країні пройдуть нові вибори, передає DW. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху повинен був сформувати уряд до вечора 29 травня.

Він мав намір створити коаліцію із представників правих і релігійних партій, але до встановленого терміну не вдалося досягти домовленостей.

Біньямін Нетаньяху ТАСС

Як відомо, угрудні 2018 року парламент ініціював саморозпуск, після цього у квітні пройшли дострокові вибори. За їх результатами, партія "Лікуд", яку очолює Нетаньяху, і новий центристський блок "Кахоль-лава" отримали по 35 депутатських мандатів.

Беньямін Нетаньяху перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2009 року. Незважаючи на підозру в корупції з боку генерального прокурора країни, він не втратив популярності в Ізраїлі. Нетаньяху також користується підтримкою Вашингтона, про що свідчить, зокрема, нещодавнє визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада 2018 року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху офіційно очолив Міністерство оборони країни.

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