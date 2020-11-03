В Ізраїлі знову послабили карантин через COVID-19

Борис Бондар Світ 18:59, 3.11.2020 Оновлено: 20:02, 3.11.2020

В Ізраїлі з 1 листопада розпочався другий етап виходу із загальнонаціонального карантину, багато обмежень знято або послаблено.

Про це повідомило видання Jewish.ru. Нові правила діятимуть до 14 листопада.

Цього тижня відновилися очні заняття в 4-х молодших класах школи. Також відкрилися перукарні, салони краси й центри альтернативної медицини.

Відновлено індивідуальні заняття з тренером і уроки водіння. Знову відкрито клуби та денні центри для пенсіонерів.

Дозволено проведення заходів за участю до 10 осіб у приміщенні і до 20 – на відкритому просторі.

За даними сервісу visitukraine.today, в Ізраїлі досі діє заборона на в'їзд іноземних громадян.

Виняток становлять випадки гуманітарного характеру, а саме: потреба проведення невідкладної медичної операції.

У таких випадках іноземний громадянин безпосередньо звертається до відповідного ізраїльського медичного закладу, який у разі готовності прийняти такого пацієнта оформлює спеціальний дозвіл для його в'їзду, відповідно до встановленої процедури.

Статистика COVID-19 в Ізраїлі
worldometers
Статистика щоденних випадків інфікування
worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль після майже місяця локдауну в неділю, 18 жовтня, почався перший етап виходу з карантину. Скасовувати обмеження почали поступово.

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