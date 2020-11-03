В Ізраїлі знову послабили карантин через COID-19
Відновилися заняття в молодшій школі
Дозволено проведення заходів за участю до 10 осіб в приміщенні
В Ізраїлі досі діє заборона на в'їзд іноземних громадян
В Ізраїлі з 1 листопада розпочався другий етап виходу з загальнонаціонального карантину, багато обмеження зняті або ослаблені.
Про це повідомило видання Jewish.ru. Нові правила будуть діяти до 14 листопада.
На цьому тижні відновилися очні заняття в 4-х молодших класах школи. Також відкрилися перукарні, салони краси і центри альтернативної медицини.
Відновлено індивідуальні заняття з тренером і уроки водіння. Знову відкриті клуби та денні центри для пенсіонерів.
Дозволено проведення заходів за участю до 10 осіб в приміщенні і до 20 – на відкритому просторі.
За даними сервісу visitukraine.today, в Ізраїлі досі діє заборона на в'їзд іноземних громадян.
Виняток становлять випадки гуманітарного характеру, а саме: необхідність проведення невідкладної медичної операції.
У таких випадках іноземний громадянин безпосередньо звертається до відповідного ізраїльського медичного закладу, який, у разі готовності прийняти такого пацієнта, оформлює спеціальний дозвіл для його в'їзду, відповідно до встановленої процедури.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль після майже місяця локдауна в неділю, 18 жовтня, почав перший етап виходу з карантину. Скасовувати обмеження почали поступово.