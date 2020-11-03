В Ізраїлі знову послабили карантин через COID-19

В Ізраїлі з 1 листопада розпочався другий етап виходу з загальнонаціонального карантину, багато обмеження зняті або ослаблені.

Про це повідомило видання Jewish.ru. Нові правила будуть діяти до 14 листопада.

На цьому тижні відновилися очні заняття в 4-х молодших класах школи. Також відкрилися перукарні, салони краси і центри альтернативної медицини.

Відновлено індивідуальні заняття з тренером і уроки водіння. Знову відкриті клуби та денні центри для пенсіонерів.

Дозволено проведення заходів за участю до 10 осіб в приміщенні і до 20 – на відкритому просторі.

За даними сервісу visitukraine.today, в Ізраїлі досі діє заборона на в'їзд іноземних громадян.

Виняток становлять випадки гуманітарного характеру, а саме: необхідність проведення невідкладної медичної операції.

У таких випадках іноземний громадянин безпосередньо звертається до відповідного ізраїльського медичного закладу, який, у разі готовності прийняти такого пацієнта, оформлює спеціальний дозвіл для його в'їзду, відповідно до встановленої процедури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль після майже місяця локдауна в неділю, 18 жовтня, почав перший етап виходу з карантину. Скасовувати обмеження почали поступово.