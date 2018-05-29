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В Ізраїлі заявили про нову атаку з сектора Газа

1.9тЧитати новину російською

Система протиракетної оборони Ізраїлю перехопила кілька ракет, випущених з сектора Газа.

Нова атака припала на промислові зони Ашкелона і Сдерота, повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

"Система "Залізний купол" перехопила кілька снарядів", - наголошується у повідомленні.

Також ізраїльські військові оприлюднили відео наслідків бомбардування у секторі Газа.

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Також стало відомо, що Палестина подасть позов до Міжнародного суду ООН проти рішення США перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня по декількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.

Це перший випадок мінометного обстрілу Ізраїлю з 30 березня, коли на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалися масові протести палестинців.

В результаті розгону ізраїльською армією цих акцій протесту з 30 березня загинули понад 120 палестинців, кілька тисяч осіб були поранені.

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