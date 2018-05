В Ізраїлі заявили про нову атаку з сектора Газа

Система протиракетної оборони Ізраїлю перехопила кілька ракет, випущених з сектора Газа.

Нова атака припала на промислові зони Ашкелона і Сдерота, повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

"Система "Залізний купол" перехопила кілька снарядів", - наголошується у повідомленні.

Additional sirens sounded in the city of Ofakim and the Eshkol and Merchavim Regional Councils. More details to follow