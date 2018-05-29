В Ізраїлі заявили про нову атаку з сектора Газа

Система протиракетної оборони Ізраїлю перехопила кілька ракет, випущених з сектора Газа.
Нова атака припала на промислові зони Ашкелона і Сдерота, повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.
"Система "Залізний купол" перехопила кілька снарядів", - наголошується у повідомленні.
Additional sirens sounded in the city of Ofakim and the Eshkol and Merchavim Regional Councils. More details to follow- IDF (@IDFSpokesperson) 29 травня 2018 р
Також ізраїльські військові оприлюднили відео наслідків бомбардування у секторі Газа.
Video footage of the strike on a Hamas terror tunnel near the Kerem Shalom Crossing and terror sites in the Gaza Strip : pic.twitter.com/XLyOveHXNA- IDF (@IDFSpokesperson) 29 травня 2018 р
Також стало відомо, що Палестина подасть позов до Міжнародного суду ООН проти рішення США перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня по декількох районах Ізраїлю з боку сектора Газа було випущено 25 ракет.
Це перший випадок мінометного обстрілу Ізраїлю з 30 березня, коли на кордоні Ізраїлю і сектора Газа почалися масові протести палестинців.
В результаті розгону ізраїльською армією цих акцій протесту з 30 березня загинули понад 120 палестинців, кілька тисяч осіб були поранені.