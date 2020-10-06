В Ізраїлі вирішили не пом'якшувати карантин

В Ізраїлі відклали рішення щодо пом'якшення тотального карантину, введеного через поширення COVID-19.

Як повідомляє newsru.co.il, засідання кабінету щодо боротьби з коронавірусом тривало понад п'ять годин, проте завершилося без прийняття будь-яких конкретних рішень. Глава уряду Біньямін Нетаньяху заявив, що на засіданні, яке призначене на найближчий четвер, 8 жовтня, не обговорюватиметься можливість пом'якшення карантинних обмежень. До цієї теми кабінет повернеться не раніше 12 жовтня.

Як зазначає видання, навіть якщо в наступний понеділок члени кабінету ухвалять рішення пом'якшити або скасувати частину обмежень, Кнесет (парламент) їх затвердить не раніше четверга, 15 жовтня, і в силу вони вступлять не раніше 18 жовтня.

Пресслужба канцелярії глави уряду повідомила, що члени кабінету досягли наступних угод:

1. Кабінет тимчасово не прийматиме рішення про пом'якшення або посилення заходів. Термін дії існуючих положень буде продовжений до 14 жовтня відповідно до процедур, передбачених законом, включаючи обмеження на роботу освітніх установ.

2. Подальші зусилля будуть концентруватися на стримуванні і зниженні захворюваності. Це мета "номер один" уряду.

3. Група фахівців від міністерства внутрішньої безпеки, міністерства охорони здоров'я та канцелярії юридичного радника уряду вивчить пропозиції, зроблені на засіданні, щодо підвищення ефективності та посилення контролю за виконанням розпоряджень і представить свої рекомендації.

4. Міжвідомча група, яка формулює рекомендації за показниками для виходу з карантину, продовжить свою роботу і представить детальний план для кожного етапу. Прем'єр-міністр проведе засідання з питання цього плану в найближчу неділю напередодні його подання на комісії міністрів щодо боротьби з коронавірусом.

5. У продовження роботи, виконаної міністром з питань соціальної рівності, міністр охорони здоров'я сформулює рішення, яке дозволить відвідувати самотніх літніх людей.

6. Міністерська група з питання використання цифрових засобів вивчить можливість підвищення числа завантажень додатка "Маген-2", наприклад, шляхом створення прив'язки між ним і виплатами співробітникові, що знаходиться в карантині. Група представить свої рекомендації прем'єр-міністру.

7. Будуть продовжені зусилля щодо підготовки експрес-тестів і придбання вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 вересня в Ізраїлі продовжили тотальний карантин через поширення коронавірусу до 14 жовтня – на три дні довше, ніж планувалося раніше.