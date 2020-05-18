В Ізраїлі винайшли маску з пультом дистанційного керування, яка відкривається, дозволяючи більш безпечно їсти в ресторанах.

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Як повідомляє Reuters, до маски буде прикріплений спеціальний шнур із важелем на кінці. При натисканні, в масці буде відкриватися проріз для рота. Так можна буде безпечно їсти тверду їжу, але можуть виникнути проблеми з соусами і морозивом.

"Ви їсте, а коли прибираєте виделку, закриваєте маску. Так ви захистите і себе, й оточуючих", – розповів віцепрезидент Avtipus Patents and Inventions Асаф Гітельіс.

Компанія, заявила, що планує почати виробляти маски протягом декількох місяців і встановить на них ціни близько 1-3 доларів.

В Ізраїлі винайшли маску, що дозволяє їсти і пити, не знімаючи її Reuters

В Ізраїлі винайшли маску, що дозволяє їсти і пити, не знімаючи її Reuters

Проте, люди, які спробували винахід, розділилися в думці. Аспірант Офір Хамейрі сказав, що така річ "просто необхідна". А ось музикант Рон Зільберштейн зіткнувся з проблемами якраз-таки через морозиво.

"Я не думаю, що в цій маска можна їсти морозиво – воно капає всюди. Я б не хотів носити її потім", – зазначив він.

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