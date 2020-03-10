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10 березня • оновлено в 13:47
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В Ізраїлі туристам пригрозили 7 роками в'язниці через коронавірус

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В Ізраїлі через коронавірус COVID-19 з 12 березня вводять обмежувальні заходи щодо іноземців, які прибувають в країну.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Ізраїлі.

"Іноземці, які подорожують до Ізраїлю можуть отримати дозвіл на в'їзд в країну виключно по можливості забезпечити своє перебування в домашньому карантині протягом двох тижнів. При перетині кордону іноземні громадяни повинні повідомити співробітникам імміграційної служби постійну адресу свого перебування в карантині. В разі відсутності можливості перебування в карантині протягом 14-денного періоду іноземцям буде відмовлено в наданні дозволу на в'їзд в Ізраїль", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Ізраїлі

Коронавірус в Ізраїлі

У посольстві попередили, що порушення карантину загрожує кримінальною відповідальністю до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль оголосив про обов'язкове 14-денному карантині для всіх громадян, які в'їжджають в країну.

Станом на ранок 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусів, померли більше 4000 чоловік.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Ізраїль
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