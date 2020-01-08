Загорівся двигун: в Ізраїлі відбулася ще одна НП із Boeing 737. Відеофакт

В аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air у лайнера загорівся двигун при розгоні перед зльотом.
Інцидент стався в ніч на 8 січня, повідомляє видання "Вести Израиль" (щоб подивитися відео, поскролльте новина вниз).
На борту лайнера перебувало понад 100 пасажирів, усі громадяни Ізраїлю.
скрін відео
Літак Boeing 737 прямував з аеропорту Бен-Гуріон в столицю Руанди Кігалі.
Рейс затримали на невідомий час у зв'язку із загорянням двигуна, яке сталося через технічну несправність. Пасажирів екстрено висадили з літака і повернули в термінал.
737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.— Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) January 8, 2020
תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова і Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
В Ірані ж заявляють, що причиною стала технічна несправність, ймовірно – проблеми з одним із двигунів.
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