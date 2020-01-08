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9 січня • оновлено в 00:57
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Загорівся двигун: в Ізраїлі відбулася ще одна НП із Boeing 737. Відеофакт

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В аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air у лайнера загорівся двигун при розгоні перед зльотом.

Інцидент стався в ніч на 8 січня, повідомляє видання "Вести Израиль" (щоб подивитися відео, поскролльте новина вниз).

На борту лайнера перебувало понад 100 пасажирів, усі громадяни Ізраїлю.

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Загорівся двигун: в Ізраїлі відбулася ще одна НП із Boeing 737. Відеофакт

скрін відео

Літак Boeing 737 прямував з аеропорту Бен-Гуріон в столицю Руанди Кігалі.

Рейс затримали на невідомий час у зв'язку із загорянням двигуна, яке сталося через технічну несправність. Пасажирів екстрено висадили з літака і повернули в термінал.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Ізраїль Тель Авів
Теги
літак видео
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