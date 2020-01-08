Загорівся двигун: в Ізраїлі відбулася ще одна НП із Boeing 737. Відеофакт

В аеропорту Тель-Авіва (Ізраїль) у літака Boeing 737 авіакомпанії Rwanda Air у лайнера загорівся двигун при розгоні перед зльотом.

Інцидент стався в ніч на 8 січня, повідомляє видання "Вести Израиль" (щоб подивитися відео, поскролльте новина вниз).

На борту лайнера перебувало понад 100 пасажирів, усі громадяни Ізраїлю.

скрін відео

Літак Boeing 737 прямував з аеропорту Бен-Гуріон в столицю Руанди Кігалі.

Рейс затримали на невідомий час у зв'язку із загорянням двигуна, яке сталося через технічну несправність. Пасажирів екстрено висадили з літака і повернули в термінал.

737-800 זהה לזה שהתרסק לפנות בוקר באירן, סמוך לחצות בנתב״ג.

תקלת אש מנוע. תמונות מדהימות של הפוטנציאל לאסון כשמתחילה במנוע תקלת אש. ככה זה נראה בנתבג. מדהים pic.twitter.com/ZSVRFdODc0 — Sharon Idan | שרון עידן (@sharonidan) January 8, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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