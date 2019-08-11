В Ізраїлі спалахнули масові зіткнення: в хід пішла зброя. Фото та відео

У неділю, 11 серпня, в Єрусалимі ( Ізраїль ) відбулися масові зіткнення з поліцейськими.

Інцидент стався після ранкового молебню на Храмовій горі, передає Newsru.

Повідомляється, що спершу поліцейських закидали камінням. У відповідь поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

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Відзначимо, що в цьому році в один день співпали два релігійних свята: іудейський - 9 Ава і мусульманський - Курбан-Байрам. В результаті чого араби і ізраїльтяни влаштували бійку на Храмовій горі біля воріт Муграбі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що натовп арабів, який намагався лінчувати городянина, був зупинений поліцейським, який відкрив стрілянину в повітря.

Попередньо встановлено, що в результаті зіткнень постраждали кілька десятків цивільних і четверо співробітників місцевої поліції. Серед постраждалих кілька неповнолітніх.

На даний момент силовики закрили мечеть і прибирають цивільних з Храмової гори для відновлення громадського порядку. Більше 40 тисяч людей зараз знаходяться на місці подій. Поліція намагається стримати ситуацію, застосовуються світло-шумові гранати.

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

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