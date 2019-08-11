Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

В Ізраїлі спалахнули масові зіткнення: в хід пішла зброя. Фото та відео

2.9т Читати матеріал російською

У неділю, 11 серпня, в Єрусалимі ( Ізраїль ) відбулися масові зіткнення з поліцейськими.

Інцидент стався після ранкового молебню на Храмовій горі, передає Newsru.

Повідомляється, що спершу поліцейських закидали камінням. У відповідь поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

Новини
Зеленський підписав законопроект про зону вільної торгівлі з Ізраїлем

Відзначимо, що в цьому році в один день співпали два релігійних свята: іудейський - 9 Ава і мусульманський - Курбан-Байрам. В результаті чого араби і ізраїльтяни влаштували бійку на Храмовій горі біля воріт Муграбі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що натовп арабів, який намагався лінчувати городянина, був зупинений поліцейським, який відкрив стрілянину в повітря.

Попередньо встановлено, що в результаті зіткнень постраждали кілька десятків цивільних і четверо співробітників місцевої поліції. Серед постраждалих кілька неповнолітніх.

На даний момент силовики закрили мечеть і прибирають цивільних з Храмової гори для відновлення громадського порядку. Більше 40 тисяч людей зараз знаходяться на місці подій. Поліція намагається стримати ситуацію, застосовуються світло-шумові гранати.

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Зіткнення в Єрусалимі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Палестини Махмуд Аббас заявив про призупинення всіх мирних угод з Ізраїлем.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Ізраїль Єрусалим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
2
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Где визги свидомой и не очень общественности о непропорциональном применении силы?!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Serov Oleg
Serov Oleg
как-бы шопиро не огребло...волнуюсь.....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...