В Ізраїлі штрафи для порушників карантину хочуть підняти до $6 тисяч

Парламент Ізраїлю розгляне пропозицію про різке підвищення штрафів за порушення карантину через поширення коронавірусу.

Про це в понеділок, 2 листопада, було сказано в повідомленні на офіційній сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю у Facebook.

"Комісія міністрів із боротьби з коронавірусом затвердила пропозицію прем'єр-міністра [Беньямін Нетаньяху] і міністра охорони здоров'я [Йоель Едельштейн] щодо законопроєкту про значне збільшення штрафних санкцій за порушення Закону про коронавірус та Наказу про охорону здоров'я громадян", – написано в заяві.

За порушення заборони на використання громадських і комерційних підприємств, а також приватних приміщень, передбачено збільшення штрафу з 5 до 10 тисяч шекелів (майже 84 тисячі гривень або близько 2,9 тисячі доларів).

За порушення заборони на проведення заходів, конференцій, фестивалів, розважальних шоу, виставок і заборони на відкриття освітніх установ передбачено збільшення штрафу з 5 до 20 тисяч шекелів (близько 168 тисяч гривень, або 5,8 тисяч доларів).

Як писав OBOZREVATEL, в Україні планують підвищити штрафи для підприємців за недотримання карантину. Йдеться про стягнення від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення.