В Ізраїлі штрафи для порушників карантину хочуть підняти до $6 тисяч
Парламент розгляне пропозиції прем'єра і міністра охорони здоров'я після схвалення спеціальної комісії
Залежно від порушення сума становитиме від 10 до 20 тисяч шекелів (від 2,9 до 5,8 тисяч доларів)
Парламент Ізраїлю розгляне пропозицію про різке підвищення штрафів за порушення карантину через поширення коронавірусу.
Про це в понеділок, 2 листопада, було сказано в повідомленні на офіційній сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю у Facebook.
"Комісія міністрів із боротьби з коронавірусом затвердила пропозицію прем'єр-міністра [Беньямін Нетаньяху] і міністра охорони здоров'я [Йоель Едельштейн] щодо законопроєкту про значне збільшення штрафних санкцій за порушення Закону про коронавірус та Наказу про охорону здоров'я громадян", – написано в заяві.
За порушення заборони на використання громадських і комерційних підприємств, а також приватних приміщень, передбачено збільшення штрафу з 5 до 10 тисяч шекелів (майже 84 тисячі гривень або близько 2,9 тисячі доларів).
За порушення заборони на проведення заходів, конференцій, фестивалів, розважальних шоу, виставок і заборони на відкриття освітніх установ передбачено збільшення штрафу з 5 до 20 тисяч шекелів (близько 168 тисяч гривень, або 5,8 тисяч доларів).
Як писав OBOZREVATEL, в Україні планують підвищити штрафи для підприємців за недотримання карантину. Йдеться про стягнення від 31 до 51 тисячі гривень за одне порушення.