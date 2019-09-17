В Ізраїлі проходять історичні перевибори: усі деталі

В Ізраїлі у вівторок, 17 вересня, проходять вибори в Кнесет 22-го скликання.

Вперше в історії країни затіяли повторне волевиявлення. Кнесет 21-го скликання проіснував чотири тижні і був розпущений, так як прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу не зміг сформувати коаліцію і вважав за краще не повертати мандат президентові, передає NEWSru.co.il.

Кнесет ТАСС

У виборах до Кнесету 22-го скликання беруть участь 29 списків. 16 вересня про вихід з передвиборної гонки повідомила партія "Коль Ісраель Ахім ле-шівьон Хеврат".

Що відомо про історичні вибори:

Правом голосу володіють 6 394 030 осіб. Голосування пройде на 10 788 виборчих дільницях.

У більшості населених пунктах голосування почалося о 7:00 і закінчується о 22:00. У селищах, де право голосу мають менше 350 осіб, голосування почалося о 8:00 і закінчується о 20:00.

3 тис. контролерів будуть відвідувати виборчі дільниці, маючи при собі камери таємного спостереження.

Безпека і громадський порядок забезпечуватимуть протягом усього дня майже 19 тисяч поліцейських.

У середу, 18 вересня, будуть опубліковані підсумки голосування на звичайних виборчих дільницях, що становить приблизно 95% від загального числа голосів. Повні результати голосування будуть опубліковані в другій половині четверга, 19 вересня.

Голова Центральної виборчої комісії суддя Ханан Мельцер наклав строгу заборону на проголошення будь-яких політичних промов на виборчих дільницях.

Чому не склалася коаліція

Головною перешкодою на шляху до коаліції, як передає ВВС, виявився Авігдор Ліберман, виходець із Молдови і лідер партії "Наш дім Ізраїль", за яку голосують переважно вихідці із країн колишнього СРСР.

Зокрема Нетаньяху звинуватив його у тому, що той нібито спеціально не захотів вступати із ним у коаліцію, щоб отримати більше крісел у кнесеті на позачергових вересневих виборах.

Зазначається, що для створення правлячої коаліції партії Нетаньяху була потрібна підтримка крайньо правої партії, відразу декількох партій, що представляють інтереси релігійних євреїв, а також партії Лібермана.

Однак тут утворилися серйозні розбіжності на релігійному ґрунті. Так, сила Лібермана зараз позиціонує себе як захисників більш світських верств суспільства і вимагає, щоб ультраортодоксальні євреї служили в армії на загальних підставах. Релігійні партії цьому різко противляться, оскільки вважають, що головне завдання для чоловіків — вивчати Святе Письмо та інші релігійні тексти, а жінкам в армії взагалі не місце.

Ще один важливий момент помітила місцева преса. Вона пише, що ресурс прем'єр-міністра ослаб і його суперники, здається, це помітили. Тому багато хто з них, ймовірно, намагатимуться скористатися новими можливостями.

Беньямін Нетаньяху перебуває на посаді прем'єр-міністра з 2009 року. Незважаючи на підозру у корупції з боку генерального прокурора країни, він не втратив популярності в Ізраїлі. Нетаньяху також має підтримку Вашингтона, про що свідчить, зокрема, нещодавнє визнання США суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск через провал у переговорах зі створення урядової коаліції.

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