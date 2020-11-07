В Ізраїлі придумали, що робити з використаними масками

Ізраїльські аграрії з'ясували, що у використаних медичних масках можна вирощувати розсаду.

Про це заявив директор розплідника "Гілаа" "Єврейського національного фонду" в Західному Негеві Пабло Черкаський, передає 9 канал ізраїльського ТБ. Він нагадав, що в усьому світі на сьогодні щодня накопичуються мільйони одноразових масок. Така їх кількість забруднює нашу екологію, збільшуючи обсяги сміття.

"Я особисто вважаю, що з екологічної точки зору правильніше використовувати багаторазові маски. Але потім мені прийшла в голову думка, що у використаних масках можна було б вирощувати рослини замість горщиків. Я вирішив перевірити свої здогади, наповнив маски компостом і помістив туди пророслі насіння різних порід рослин – дерев і чагарників. І вони дали чудові парослі. Розсада вийшла не гіршою, ніж у горщиках", – зазначив він.

Такі "горщики" можна ставити на піддон. У піддон рекомендується налити воду. Рівень води не повинен перевищувати 1-2 см.

Черкаський порекомендував вирощувати у використаних масках і прянощі, які не вимагають великої глибини ґрунту, такі як м'ята і базилік. Також там можна висаджувати квіти та багато іншого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов виступив за введення штрафів за перебування без масок або респіраторів у громадських закладах і транспорті в сумі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 225 грн.