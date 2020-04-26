В Ізраїлі послабили карантин: що дозволили

Уряд Ізраїлю прийняв послаблення режиму особливого положення в країні в зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19.

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Вони вступили в силу в ніч на неділю, 26 квітня, і будуть діяти до 3 травня з винятками на День пам'яті і День незалежності, повідомили в Telegram-каналі "Дежурный по Израилю".

Так, тепер в Ізраїлі дозволяється продаж їжі в ресторанах на винос, робота салонів краси і магазинів, крім торгових центрів, які залишаються закритими.

В Ізраїлі послабили карантин Вести

Повний список послаблень до режиму:

Дозволяється продаж їжі в ресторанах на винос (take away), без сидіння за столиками, робота перукарень, салонів краси, косметичних кабінетів, включаючи лазерну епіляцію, і магазинів за винятком критих торгових центрів.

Дозволяється робота фахівців з догляду за людьми похилого віку та за людьми з обмеженими можливостями. Фахівці зможуть працювати з одним підопічним або з людьми, що живуть в одному будинку, без фізичних контактів, зберігаючи дистанцію 2 метри, з використанням маски та обов'язкової дезінфекцією при переході від однієї людини до іншої.

Дозволяється робота всіх магазинів, крім торгових центрів, які залишаються закритими. При цьому власник або керуючий повинен забезпечити вимірювання температури клієнтів і опитувати їх про стан здоров'я. Керуючий магазином повинен стежити за дотриманням правил гігієни і дезінфекцією поверхонь, дотриманням дистанції в 2 м між покупцями, що знаходяться в магазині, а також попереджати і запобігати скупчення людей перед входом в магазин. Місце, де люди будуть стояти в черзі до каси, має бути розмічено для дотримання вказаної відстані між ними. Вхід відвідувачів повинен бути обмежений і регулюватися таким чином, щоб на кожну працюючу касу доводилося не більше двох клієнтів, а в приміщеннях площею від 100 кв. м – не більше 4 чоловік на касу. Керуючий магазином повинен розробити механізм обмеження кількості вхідних.

Дозволяється робота перукарень, салонів краси і косметичних кабінетів за умови дотримання всіх правил, включаючи дезінфекцію поверхонь, крісел і інструментів. Рушники та халати слід відправляти в прання після обслуговування кожного клієнта. Одноразові рукавички, які використовуються персоналом, повинні замінюватися після кожного клієнта. На додаток до звичайної маски, що закриває ніс і рот, працівники повинні носити також маску-щиток, що захищає очі.

Очікується, що вже наступного тижня в уряді Ізраїлю обговорять відкриття дитячих садків, шкіл, торгових центрів, парків, а також послаблення карантинних обмежень для літніх людей, пише newsru.co.il.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в китайському місті Ухань, який був епіцентром поширення коронавірусу, з лікарень виписали всіх пацієнтів з COVID-19

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