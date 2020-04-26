Головна Новини
26 квітня • оновлено в 13:20
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

В Ізраїлі послабили карантин: що дозволили

579
Читати матеріал російською

Уряд Ізраїлю прийняв послаблення режиму особливого положення в країні в зв'язку з поширенням коронавіруса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Вони вступили в силу в ніч на неділю, 26 квітня, і будуть діяти до 3 травня з винятками на День пам'яті і День незалежності, повідомили в Telegram-каналі "Дежурный по Израилю".

Так, тепер в Ізраїлі дозволяється продаж їжі в ресторанах на винос, робота салонів краси і магазинів, крім торгових центрів, які залишаються закритими.

В Ізраїлі послабили карантин

В Ізраїлі послабили карантин

Вести

Повний список послаблень до режиму:

  • Дозволяється продаж їжі в ресторанах на винос (take away), без сидіння за столиками, робота перукарень, салонів краси, косметичних кабінетів, включаючи лазерну епіляцію, і магазинів за винятком критих торгових центрів.

  • Дозволяється робота фахівців з догляду за людьми похилого віку та за людьми з обмеженими можливостями. Фахівці зможуть працювати з одним підопічним або з людьми, що живуть в одному будинку, без фізичних контактів, зберігаючи дистанцію 2 метри, з використанням маски та обов'язкової дезінфекцією при переході від однієї людини до іншої.

  • Дозволяється робота всіх магазинів, крім торгових центрів, які залишаються закритими. При цьому власник або керуючий повинен забезпечити вимірювання температури клієнтів і опитувати їх про стан здоров'я. Керуючий магазином повинен стежити за дотриманням правил гігієни і дезінфекцією поверхонь, дотриманням дистанції в 2 м між покупцями, що знаходяться в магазині, а також попереджати і запобігати скупчення людей перед входом в магазин. Місце, де люди будуть стояти в черзі до каси, має бути розмічено для дотримання вказаної відстані між ними. Вхід відвідувачів повинен бути обмежений і регулюватися таким чином, щоб на кожну працюючу касу доводилося не більше двох клієнтів, а в приміщеннях площею від 100 кв. м – не більше 4 чоловік на касу. Керуючий магазином повинен розробити механізм обмеження кількості вхідних.

  • Дозволяється робота перукарень, салонів краси і косметичних кабінетів за умови дотримання всіх правил, включаючи дезінфекцію поверхонь, крісел і інструментів. Рушники та халати слід відправляти в прання після обслуговування кожного клієнта. Одноразові рукавички, які використовуються персоналом, повинні замінюватися після кожного клієнта. На додаток до звичайної маски, що закриває ніс і рот, працівники повинні носити також маску-щиток, що захищає очі.

Очікується, що вже наступного тижня в уряді Ізраїлю обговорять відкриття дитячих садків, шкіл, торгових центрів, парків, а також послаблення карантинних обмежень для літніх людей, пише newsru.co.il.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в китайському місті Ухань, який був епіцентром поширення коронавірусу, з лікарень виписали всіх пацієнтів з COVID-19

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Ізраїль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги