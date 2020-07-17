В Ізраїлі посилили карантин через другу хвилю COVID-19: що під забороною

В Ізраїлі уряд ухвалив рішення посилити карантин через другу хвилю коронавірусу.

Обмеження набудуть чинності 17 липня о 17:00, повідомляє місцеве видання newsru.co.il. Особливі правила будуть діяти під час Шаббату – з вечора п'ятниці до ранку неділі.

У п'ятницю набудуть чинності такі обмеження:

будуть закриті спортивні зали та спортивні клуби, громадські басейни, крім басейнів у готелях;

для відвідувачів закриються ресторани й кафе. Замовлення можна буде забрати самостійно або оформити доставку;

ресторани при готелях зможуть обслуговувати 35% від своєї загальної місткості;

заборонять проведення заходів у закритих приміщеннях за участю більше ніж 10 осіб і на відкритому повітрі – 20 осіб;

на 50% буде скорочено кількість співробітників в офісах у державних установах;

закриють їдальні на підприємствах.

Під час Шаббату не працюватимуть магазини, торгові центри, перукарні, бібліотеки, зоопарки, музеї та виставкові зали, басейни й туристичні об'єкти.

Ця заборона не стосується продуктових магазинів і аптек, оптик і майстерень із ремонту електроніки. Також продовжать працювати басейни при готелях.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю підкреслили, що порушення зазначених обмежень є кримінальним злочином.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ізраїль охопив масовий протест через спалах коронавірусу. Місцеві жителі вимагали відставки прем'єр-міністра.